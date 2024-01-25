Настоящий учитель – всегда лидер

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Мира Алипинова

Более двухсот выпускников Президентской программы кадрового резерва могут быть назначены на новые должности
без конкурсного отбора.

В течение нескольких месяцев они осваивали глобальные тренды, алгоритмы и практики современного образования, самые востребованные среди которых – лидерство и управление изменениями.

В Астане были торжественно вручены сертификаты будущим топ-менеджерам отечественного образования, которые успешно завершили обучение в Центре педагогического мастерства. В рамках президентской программы «1 000 лидеров изменений в образовании» для каждого из них начался новый этап в профессиональном развитии.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подтвердил, что все успешные участники уникального проекта могут быть назначены на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур.

– Не сомневаюсь, что среди тех ребят, которые сегодня обу­чаются в ЦПМ, через несколько лет мы встретим и директоров, и акимов, и министров, и других отечественных топ-менеджеров. Учитель – профессия уникальная, и если он пришел в педагогику по призванию, сможет стать успешным руководителем. Я давно убедился, что настоящий учитель – всегда лидер, – отметил он.

Гани Бейсембаев признался, что тогда в глазах многих читал скепсис, а сегодня они горят вдохновением, это уже не будущие топ-менеджеры, это реальные директора, готовые менять отечественное образование.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин подчерк­нул, что каждый выпускник доказал личную успешность: в июне прошлого года более 8 000 кандидатов приняли решение об участии в пилотной программе, сертификаты вручены 208 будущим топ-менеджерам отечественного образования.

– С первого дня обучения каждый показал большую заинтересованность в изучении масштабных тем, которые определяют успешность сегодняшнего топ-менеджера. Это стратегическое планирование, репутация успешного директора, профессиональная экология, академическая свобода, дизайн современной образовательной среды, – констатировала директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

По ее словам, большой блок во всех модулях посвящен формированию национальных ценностей. Важное значение для современного образования имеет педагоги­ческое наследие Абая и Шакарима, Ахмета Байтурсынулы и Миржакипа Дулатулы, Жусипбека Аймауытулы и Маг­жана Жумабая, а также ученых нового времени – Ермухана Бекмаханова, Манаша Козыбаева, Акселеу Сейдимбека.

Специальная кейс-сессия будущих директоров стала в прямом смысле исповедью на заданную тему и одновременно – профессиональной работой над ошибками. Каждый вспомнил личную историю не только успеха, но и противостояния с собой, долгого пессимизма, самого большого в жизни преодоления.

– Все мы прошли сложный путь от неосознанной некомпетент­ности до критической рефлексии, каждый из нас пережил кардинальную трансформацию, – призналась заместитель директора Атбасарской средней школы № 3 Акмолинской облас­ти Татьяна Торговкина.

Как подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова, само название программы – «1 000 лидеров изменений в образовании» – символичное, и они готовили не просто менеджеров, а настоящих лидеров. Впрочем, с ними пока ЦПМ не расстается – по традиции и алгоритмам центра обязательна посткурсовая поддержка.

Сегодня новых лидеров отечественного образования объе­диняют личная кардинальная трансформация и готовность взять на себя ответственность за казахстанскую школу, внед­рение мировых стандартов в профессиональное развитие и создание креативного комьюнити. В каждом коллективе их встречают как амбассадоров президентской программы, которые вдохновляют тысячи учителей по всей стране на лидерство и управление изменениями.

#Образование #выпускники #кадровый резерв #Президентская программа

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