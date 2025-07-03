В преддверии празднования Дня столицы Республики Казахстан в городе Астана состоится традиционный XI военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней». Мероприятие пройдет 5–6 июля 2025 года при поддержке акимата города и соберёт лучшие творческие коллективы силовых структур страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Праздничные мероприятия откроются 5 июля:

в 17:00 в парке «Ғашықтар»;

в 18:00 музыкальное выступление на реке Есиль на речном трамвае, (которое станет особенностью фестиваля);

в 18:00 в парках «Жерұйық» и «Жетысу».

Праздничное мероприятие продолжится и 6 июля. Кульминацией фестиваля станет Гала-концерт на площади «Қазақ елі», который начнётся в 16:30.

В этом году на сценических и открытых площадках столицы выступят творческие коллективы Службы государственной охраны, Министерства обороны, Пограничной службы КНБ РК, а также Национальной гвардии МВД РК.

Одним из главных участников фестиваля традиционно станет Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии МВД РК, который неизменно радует зрителей высоким профессионализмом и насыщенной музыкальной программой. Только с начала года оркестры Национальной гвардии МВД РК успели выступить на более 5000 площадках по всей стране.

Напомним, фестиваль «Әскери керней» направлен на развитие и популяризацию военно-музыкального искусства, укрепление культурных связей между армией и обществом, а также патриотическое воспитание молодёжи.