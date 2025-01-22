Нацгвардия МВД РК изъяла около 2000 мобильных телефонов

Одной из ключевых задач Национальной гвардии МВД РК является осуществление контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также их конвоирование

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В 2024 году военнослужащие подразделений продемонстрировали высокий уровень профессионализма и достигли значительных результатов в этих направлениях.

Задачи военнослужащих контролерского состава войск правопорядка крайне важны для обеспечения правопорядка и безопасности в местах лишения свободы. Их служба требует высокого уровня ответственности и готовности к выполнению задач в сложных и опасных условиях. Так, они совместно с сотрудниками исправительных учреждений изъяли около 2000 сотовых телефонов в ходе проведения обысковых мероприятий. Это значительное количество устройств было конфисковано в местах, где запрещено использование мобильных телефонов, что стало результатом комплексной работы по обеспечению охраны и порядка в исправительных учреждениях. Помимо этого при несении службы военнослужащими были обнаружены и изъяты: 839 сим-карт, наркотические вещества общим весом 2794,14 грамм, 253,7 литра спиртосодержащих жидкостей.

А конвои Национальной гвардии МВД РК в течение года осуществили сопровождение осужденных по 9 плановым и 23 автодорожным маршрутам, а также обеспечили проведение судебных процессов в 29 судебных учреждениях.

Стоит отметить, что в 2024 году перед военнослужащими войск правопорядка стояли новые вызовы, связанные с эвакуацией осужденных в условиях паводкового периода. Благодаря слаженной работе было успешно конвоировано более 3000 осужденных между учреждениями уголовно-исполнительной системы. При этом выполнена 51 задача по сквозному конвоированию, что в десять раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

Таким образом, гвардейцы вместе с сотрудниками исправительных учреждений продолжают укреплять контроль за соблюдением порядка и предотвращением распространения запрещенных предметов в местах лишения свободы.