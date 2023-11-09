Нацгвардия приступила к несению службы вместе с туркестанской полицией

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Национальная гвардия впервые приступила к несению службы вместе с полицией Туркестанской области.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На площадке департамента полиции Туркестанской области состоялся гарнизонный строевой смотр полицейских и военнослужащих специального 3-го батальона оперативного назначения войсковой части №6506 национальной гвардии. В смотре личного состава полиции и национальной гвардии приняли участие исполняющий обязанности начальника департамента полиции Багланбек Айтпаев, руководство полиции Туркестана и заместитель командующего регионального командования национальной гвардией РК «Оңтүстік» Константин Куатов.

В торжественной обстановке был поднят государственный флаг и прозвучал Гимн Республики Казахстан. В строй встали более 300 сотрудников полиции Туркестанской области и 120 солдат НГ. Гарнизонный строевой смотр провел начальник управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области Асылхан Тореханов.

Цель мероприятия – проверка готовности личного состава к выполнению поставленных задач по поддержанию общественного порядка и профилактике безопасности дорожного движения. Также до сотрудников полиции и военнослужащих были доведены инструкции, проверена форменная одежда и служебные удостоверения.

Багланбек Айтпаев поручил присутствующим достойно нести службу по обеспечению спокойствия и безопасности граждан, а также пожелал им успехов. На этот раз строевой смотр был призван ориентировать вновь прибывших в областной центр военнослужащих Национальной гвардии на выполнение задач по охране общественного порядка. Отметим, что военнослужащие после несения службы вместе с полицейскими, в дальнейшем, самостоятельно будут охранять спокойствие жителей областного центра и обеспечивать их безопасность.

#казахстан #полиция #Нацгвардия

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