Национальная гвардия МВД РК призвала более 6500 новобранцев

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Испокон веков защита Отчизны и клятва на верность своему народу считается священным долгом для каждого мужчины. Эти традиции сохраняются и сегодня: в рамках осенней призывной кампании более 6 тысяч молодых казахстанцев пополнили ряды Национальной гвардии МВД Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Национальная гвардия Республики Казахстан играет важную роль в обеспечении внутренней безопасности. Ее основные задачи включают охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту стратегически важных объектов и государственных учреждений. Кроме того, нацгвардия занимается ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, оказывает помощь населению в кризисные моменты и оказывает содействия Пограничной службе Комитета национальной безопасности в охране государственной границы Республики Казахстан.

Всего из рядов войск правопорядкапризыва 2-2023 уволены свыше 6000 военнослужащих, отслуживших установленный срок воинской службы. Призванов свою очередь свыше 6800молодых парня, которые прибыли в составе 225 команд.

На сегодняшний день прибывшее молодое пополнение начало проходить на Учебных пунктах воинских частей первоначальную военную подготовку и готовиться к принятию военной присяги.

Курс молодого бойца помогает новобранцам не только адаптироваться к армейской жизни, но и развить в себе качества, необходимые для выполнения служебных задач.

Первыми присягнут на верность Родине около 700 новобранцев столичной воинской части 5573, более 600 солдат воинской части 5571 имени героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, город Алматы, а в воинской части 6505 города Караганды свыше 400 молодых парней произнесут торжественную клятву.Воинский ритуал состоится уже 11 января 2025 года.Принятие присяги — это символическое обещание быть преданным своему народу и служить Родине до последнего дыхания. Слова военной присяги остаются в сердцах солдат на всю жизнь, напоминая им о святости и важности их миссии.

Служба в рядах Национальной гвардии не ограничивается выполнением долга перед страной. Она предоставляет молодым людям возможности для дальнейшего развития. Только в этом году 627 военнослужащих, завершивших срочную службу, получили образовательные гранты для обучения в высших учебных заведениях Казахстана. Кроме того, около 500 военнослужащих приняли решение продолжить службу на контрактной основе. Для них армия становится не только работой, но и карьерой, открывающей перспективы профессионального роста.В целом, на настоящий момент в войсках правопорядка проходят службу порядка 13500 военнослужащих срочной службы.

#Казахстан #армия #солдат #Нацгвардия

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