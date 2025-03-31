В Алматы на базе Центрального спортивного клуба Армии прошёл открытый чемпионат Министра обороны Республики Казахстан по самбо, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По итогам напряжённой борьбы места на пьедестале распределились следующим образом:

1 место – ЦСКА, 2 место – Национальная гвардия, 3 место – Силы специальных операций

Кроме командных достижений, военнослужащие Национальной гвардии показали высокие результаты в личном зачёте:

В категории до 71 кг 3 место занял рядовой Нурсейтов Нурсултан (в/ч 6654);

В категории свыше 98 кг 3 место – рядовой Жабборов Санжар (в/ч 5573);

В категории до 88 кг 1 место – рядовой Куанов Азат (в/ч 6655);

В категории до 98 кг 1 место – рядовой Болат Сапар (в/ч 5451).

Победители поделились своими впечатлениями о соревнованиях.

- Подготовка к чемпионату была очень напряжённой, но всё окупилось сполна. Этот турнир стал для меня не только проверкой силы и духа, но и возможностью отстоять честь Национальной гвардии. Я благодарен Главному командованию и тренерам за поддержку! - отметил чемпион Азат Куанов.

Напомним, среди почетных гостей турнира были депутаты Парламента РК, руководители силовых структур и известные спортсмены. В соревнованиях приняли участие 28 команд из различных структур силовых ведомств страны.

Национальная гвардия показала боевой дух и несгибаемую волю, доказав, что её представители всегда готовы побеждать.