Национальную экспортную стратегию пересмотрят в Казахстане
Жанат Тукпиев
С учетом текущей ситуации на мировых рынках будет пересмотрена национальная экспортная стратегия. Об этом на заседании Правительства сообщил Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С учетом текущей ситуации на мировых рынках будет пересмотрена национальная экспортная стратегия. В рамках этой работы будет разработан комплекс эффективных мер, направленный на рост экспорта несырьевых товаров и услуг. Дорожная карта по продвижению несырьевого экспорта товаров и услуг будет внесена на рассмотрение Правительства в ближайшее время", – сообщил Смаилов.
По его словам, в целях расширения присутствия на рынках сбыта в первую очередь работа будет сосредоточена на выстраивании новых торговых контактов на традиционных для Казахстана рынках.
"Это страны Центральной Азии, ЕАЭС, а также близлежащие регионы Китая. Для этого предлагается открытие сети торговых представительств за рубежом. На базе Центра развития торговой политики планируется создать полноценное "единое окно" для экспортеров QazTrade. В рамках единого окна будут сконцентрированы все меры поддержки экспортеров", – сказал министр.
Также Смаилов добавил, что в целях усиления переговорной позиции государства в рамках ЕАЭС особое внимание будет сконцентрировано на таких направлениях, как институциональное укрепление Казахстана в ЕАЭС – отражение национальных интересов в разрабатываемых стратегических документах.
"Путем усиления представленности Казахстана в рабочих органах ЕЭК будет активизирована работа по устранению барьеров, препятствующих продвижению казахстанских товаров на рынки стран-партнеров. К этой работе мы планируем привлекать даже местные исполнительные органы", – заключил Смаилов.