Национальные институты развития продолжают увеличивать инвестиции в экономику Казахстана

Об этом говорится в статье премьер-миниcтра РК Олжаса Бектенова «Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития», посвященной итогам шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: agro.gov.kz

В государственных закупках кратно расширен перечень товаров, работ и услуг, которые закупаются исключительно у казахстанских производителей.

«Поддержка отечественных товаропроизводителей – один из основных приоритетов главы государства. В государственных закупках кратно расширен перечень товаров, работ и услуг машиностроительной, металлургической, строительной, легкой и химической промышленности, а также продовольственных товаров, которые закупаются исключительно у казахстанских производителей», — отмечено в статье главы правительства.

Олжас Бектенов подчеркнул, что при этом национальные институты развития продолжают увеличивать инвестиции в казахстанскую экономику. Только в 2025 году через холдинг «Байтерек» будет инвестировано 8 трлн тенге, а к 2027-му эта сумма по поручению главы государства будет доведена до 10 трлн.