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Национальный колорит, покоривший Европу
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Наша газета уже писала об этой компании, когда она готовила комплект одежды для сборной Казахстана к Олимпиаде в Сочи. Напомним, что по опросам, проведенным во время Олимпийских игр, казахстанская форма оказалась в числе четырех лучших. В нынешнем году предприятие в седьмой раз принимало участие в Международной выставке спортивной одежды в Мюнхене – ISPO, которая играет роль мероприятия № 1 в мире спортивной одежды.
– В первые годы я ездила туда, чтобы понять, что такое спортивная индустрия, чем она дышит. Тогда мы просто присматривались и только завидовали тому, как работают мировые бренды. При этом задавались вопросом: «Где они берут такую ткань, современную фурнитуру? Как рождаются спортивные коллекции?», – с улыбкой вспоминает руководитель предприятия Елена Свечникова. – Несколько лет назад в эту атмосферу окунулись уже дизайнеры и поняли: спорт – это не только активный образ жизни. Его можно сопроводить красивой и удобной одеждой с использованием инновационных материалов и технологий.
И вот спустя 7 лет казахстанская компания ощутила если не триумф, то успех точно.
– Мы нашли свою нишу, где можем быть востребованы даже на европейском рынке. Наша первоочередная задача в текущем году состояла в том, чтобы найти крупного российского покупателя, и мы ее решили. Нам предложили производить одежду под японским брендом № 1 в профессиональном спорте Мizuno для российского рынка. Нашей коллекцией заинтересовалась сеть магазинов «Спортмастер». Можно сказать, преимущества Евразийского экономического союза здесь налицо.
Но самым приятным, по ее признанию, стал тот факт, что на выставке казахстанская компания оказалась вполне конкурентоспособна в сравнении с международными брендами, работающими на рынке более 50 лет. Казахстанская коллекция, предназначенная для Универсиады-2017, и дополнительная VIP-линия привлекли внимание фирм из Италии, Франции, Австрии, Чехии, Украины.
Но чем же отечественные производители смогли заинтересовать искушенных и избалованных европейцев?
– Дело в том, что в казахстанской одежде была продолжена тема наскальных рисунков, предложенных в Сочи, с использованием национальных казахских орнаментов, которые привлекли внимание своей нестандартностью и колоритом, – говорит Е. Свечникова. – Европейцы просто влюбились в эту коллекцию. Присутствие в ней элементов национальной истории и культуры, оригинальность исполнения выгодно отличают ее от традиционных решений – снежинок, оленей, геометрических фигур.
Что касается рабочих моментов бизнеса, за счет которых и достигаются успехи, то в прошлом году компания воспользовалась инструментами государственной поддержки в рамках программы «Ондерес-3» по направлению «Инвестиции в основные средства» и получила кредитные средства под 6%. Уже начато строительство здания, в котором предусмотрен магазин для продажи одежды спортивного направления, два уровня складских помещений.
Предприятие планирует увеличить производственную площадь на 1 000 кв. м и запустить линию по производству пуховой одежды. Помимо этого, швейники намерены участвовать в конкурсе на получение инновационного гранта.
Е. Свечникова отметила, что работа в условиях Евразийского экономического союза имеет как преимущества, так и некоторые издержки. Отныне отечественные производители лишены сертификата СТ КZ, таким образом уравняли всех участников госзакупок.
– К примеру, для одной из государственных школ проводили тендер на закуп 17 000 спортивных костюмов. Но объявлен он был среди поставщиков товара. Но если мы говорим о поддержке отечественных фирм, то почему бы не объявлять тендер среди производителей? Поддержка должна быть комплексной, чтобы деньги оставались в стране, – считает руководитель производства.
Больше всего волнует отечественных производителей вопрос, где и как продать свой товар. Швейники надеются: призыв Главы государства о поддержке предпринимательства, о том, чтобы в торговых центрах выделялись специальные места для продукции «Сделано в Казахстане», будет услышан, и они смогут по доступным ценам продавать товар казахстанцам.

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