Национальный курултай – возрожденная

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Национального курултая, прошедшем в Улытау.

Открывая встречу, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех участников мероприятия с этим важным событием. Президент отметил, что проведение курултая в Улытау является продолжением славной традиции наших предков.

Первое заседание Национального курултая состоялось спустя буквально пару дней после подписания Главой государства указа о его создании. Сама инициатива создания этой новой диалоговой площадки, нового гражданского института впервые прозвучала в мартовском Послании Президента народу. Таким образом, от высказанной идеи до ее реального воплощения прошло ровно три месяца.

Курс на обновление

В этот небольшой срок, впрочем, вместился ряд важных и даже историчес­ких для Казахстана событий, в числе которых на первом месте – республиканский референдум по поправкам в Конституцию, ознаменовавший собой начало нового этапа в развитии страны.

Глава государства выразил благодарность всем казахстанцам, поддержавшим масштабные преобразования и проголосовавшим на республиканском референдуме.

– Наши граждане приняли активное участие в голосовании. Люди шли на выборы целыми семьями, тем самым демонстрируя, что им небезразлично будущее страны. Они показали свое стремление к всесторонней модернизации и реальным переменам. Казахстанцы верят в светлое будущее страны. Мы дали четко понять, что готовы идти вперед с нерушимым единством. Большинство граждан поддержали мою инициативу о внесении изменений в Конституцию. Хочу поблагодарить всех граждан, принявших участие в голосовании, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о референдуме, Президент упомянул, что от некоторых граждан звучали предложения о переименовании нашего государства. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такой шаг неправилен, а «обоснования» апологетов переименования нелогичны – часть слова «стан», которая присутствует в названии нашей страны, есть и в названиях других азиатских государств, так что вряд ли можно говорить о «чужеродности» для нас этого слова.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что за 30 лет мы подписали множество международных договоров, укрепили наши государственные границы от имени нашей независимой страны – Республики Казахстан. Это первостепенный важный вопрос, который имеет непосредственное отношение к национальной безопасности и мирной жизни народа.

Преемственность поколений

Продолжая тему реформ, Президент вновь подчеркнул, что курс на всестороннюю модернизацию продолжается. Однако, как заявил Глава государства, Новый Казахстан не будет создан за день или за год – это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. И участвовать в этом процессе должны все: достигнуть поставленной цели получится, только если вся страна, весь народ будут работать вместе как единое целое. Именно поэтому, по словам Главы государства, он инициировал в своем Послании созыв Нацио­нального курултая.

– Созыв курултая – древняя традиция. На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ. В нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в важное для нашего народа время. Пос­ле Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объ­единили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором – провозглашена Алашская автономия. С обретением Независимос­ти был проведен первый Всемирный курултай казахов, где впервые было озвучено приглашение нашим кандасам вернуться на историческую Родину. Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая. Нынешняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство, – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил большое символическое значение проведения курултая в сакральном месте – Улытау. По его словам, выбор именно этого места – это знак единства страны и целостности нации.

– Улытау, расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу нации. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на вопросе организации работы Национального курултая, в состав которого вошло 117 человек. В их числе представители всех регионов страны, различных сфер деятельности, разных поколений. Как подчеркнул Президент, в работе Курултая будут учтены мнения аксакалов, использован опыт среднего поколения с активной гражданской позицией, а также поддержку получат свежие идеи молодежи, мыслящей по-новому.

– Я верю, что Национальный курултай оправдает надежды народа. У нас есть разные диалоговые площадки, но у курултая – особенное место и значение. Я твердо верю, что он будет центром новых идей, которые укрепят единство страны и сплотят общество, – добавил Глава государства.

Говоря о значении Улытау для нашей страны и народа, Президент подчеркнул, что эта священная земля должна быть символом единства для Нового Казахстана. В этой связи он озвучил следующее предложение.

– Когда-то здесь были вытесаны на камне родовые знаки – таңба – всех племен. Таким образом наши предки выразили единство нации. Каныш Сатпаев говорил: «Тамгалы Тас – место, где наш народ водрузил свой стяг» («Еліміздің ту тіккен жері – Таңбалы тас»). К сожалению, священные надписи впоследствии были полностью уничтожены. Местные жители установили памятник Улытау и восстановили некогда выбитые на камне символы. Но, думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть у подножия Аулиетау площадь Государственных символов. Наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей. Так мы заявим о преемственности поколений, – заявил Президент.

Новый общественный договор

Выступая на заседании Нацио­нального курултая, Президент отметил, что первая встреча проходит после общенационального референдума, когда поправки в Конституцию уже вступили в силу.

– Теперь нам нужно привести в соответствие с Конституцией другие законы. Народ в ожидании реальных перемен. Поэтому он поддержал эту инициативу на референдуме и дал мандат доверия. Теперь необходимо быстро и в полном объеме осуществить конституционную реформу. Значительные изменения уже происходят, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что вышел из рядов партии «АMANAT» еще до референдума, но после 5 июня 2022 года беспартийность Президента стала конституционной нормой. Глава государства должен быть независим от всех политических сил, и каждое его действие должно быть только в интересах государства.

Акимы в три новые области, образованные 8 июня, назначались уже в соответствии с новыми требованиями Конституции: депутаты маслихатов выбирали глав регионов на альтернативной основе, из числа предложенных Президентом кандидатур.

– Конституционные изменения будут входить в нашу жизнь именно так – поэтапно. Предстоит еще многое сделать, чтобы обновленная Конституция полностью вступила в силу. Нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Это очень важно для успешной модернизации страны, – отметил Касым-Жомарт­ Токаев.

Принятие законов – процесс непростой, поэтому приступить к нему необходимо немедленно, провести качественно и в максимально короткие сроки. Президент подчеркнул, что основные законы должны быть приняты до конца года. Только тогда можно будет продолжить комплексную модернизацию высокими темпами.

– В целом конституционная реформа восстанавливает баланс политической системы, предоставляет народу широкие возможности для участия в управлении государством. Это правильно, и я полностью это поддерживаю. Потому что таким образом неравнодушные граждане могут быть вовлечены в общее дело. Партнерство государства и общества играет ключевую роль в построении Нового, Справедливого Казахстана. В этом контексте прошедший референдум заложил основу для нового общественного договора, – сказал Глава государства.

Укрепление общенационального единства

Обращаясь к участникам заседания, Президент подчеркнул, что основная задача Национального курултая – уделять особое внимание рациональным, свежим идеям и предложениям, объединяющим нацию.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на трех задачах, требующих реализации.

Первая задача – это укрепление общенационального единства.

Как подчеркнул Президент, мы строим сильное гражданское общество с крепкими традициями демократии – это наше стратегическое направление. За последние годы в этом направлении удалось достичь определенных результатов, налажен содержательный диалог между властью и народом. Глава государства отметил, что значительный вклад в это внес Национальный совет общественного доверия, на смену которому и пришел Национальный курултай.

– Прежде всего мы должны придавать особое значение формированию нового качества нации. В то же время нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем поставить заслон радикализму и экстремизму, – подчеркнул Президент.

Он также вновь отметил необходимость придерживаться принципа «разные мнения, единая нация», важность взаимопонимания и уважения в обществе.

Глава государства напомнил, что главная ценность для нашей страны – это суверенитет. После трагических январских событий политическая активность в Казахстане резко возросла. Формируются новые политические партии и движения.

– Общественные активисты поднимают различные вопросы в социальных сетях. Правда, иногда встречаются совершенно иррацио­нальные идеи. Люди, не согласные по спорным вопросам, стали выходить на улицы в знак протеста. Есть граждане, нарушающие закон. Понятно, что такие ситуации имеют место быть при постепенном переходе к демократии. Однако всегда следует иметь в виду, что требования закона должны соблюдаться неукоснительно. Закон и порядок – единственная гарантия внутренней стабильности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что «слышащее государство» должно прислушиваться ко всем своим гражданам, а не только к тем, кто, условно говоря, громче кричит. Нельзя игнорировать нужды и запросы людей, нерешенные вопросы и проблемы. Граждане должны чувствовать заботу государства и верить в его справедливость.

– В целом следует уважать законопослушных людей, которые много работают, чтобы содержать свои семьи. К сожалению, герои нашего времени – уличные хулиганы, безответственные блогеры и иждивенчески настроенные горлопаны. Только им стали придавать значение депутаты и представители исполнительной власти. Чиновники разного уровня спешат исполнить только их требования. Власти в цент­ре и на местах должны одинаково прислушиваться к нуждам всех граждан, – сказал Глава государства.

Технологии в помощь

В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев обозначил правильное разъяснение сути конституционных реформ народу. Сегодня эти преобразования постепенно стали приобретать общенациональный характер.

– Это очень важно, что избранный государством курс поддерживается подавляющим большинством населения. Наши граждане верят, что в нашей стране произойдут кардинальные изменения. Однако успешное проведение референдума – не повод расслабляться. Настоящая работа только началась, – подчеркнул Президент. – Уже сейчас процесс модернизации постепенно становится всенародным. Если каждый будет относиться к переменам в стране как к своему личному делу, тогда мы действительно встанем на путь обновления. Это должен понимать каждый гражданин нашей страны.

Обращаясь к членам Национального курултая Глава государства отметил, что, учитывая их статус и активность, они в силах исчерпывающе разъяснить народу значение реформ. В этой работе нужно особый фокус сделать на молодежь, активно использовать Интернет и социальные сети.

– Курултай полностью будет вовлечен в реализацию реформ. В конечном итоге Национальный курултай должен стать одним из основных институтов гражданского общества, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Третьей важной задачей Глава государства назвал вовлечение казахстанцев в масштабные реформы посредством новых технологий.

– Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать общенациональным собранием. Это очень важная задача. И для этого мы должны в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий. Тогда отношения между государством и народом будут более эффективными. Предлагаю разработать специальное мобильное приложение Qurultay. Оно будет способствовать выражению людьми своих взглядов на модернизацию страны в онлайн-режиме. Граждане должны видеть реальные преимущества реформы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Необходимо создать электронную версию Национального курултая. Тогда каждый гражданин примет участие в создании Нового, Справедливого Казахстана.

Также он предложил запустить электронный сервис, который будет координировать благотворительную деятельность.

Историческая справедливость

Остановился Глава государства и на других вопросах, связанных с развитием страны, укреплением национального самосознания, обновлением общественных ценнос­тей, изменением культуры взаимодействия в обществе.

Так, важной задачей Президент назвал установление исторической справедливости. Он отметил, что необходимо дать адекватную оценку историческим событиям, определившим судьбу страны, «вернуть» забытые некогда имена достойных сынов и дочерей нации.

– В настоящее время разрабатывается многотомник по истории Казахстана. К этой важной работе привлечены известные ученые. Я тоже буду в ней участвовать. Работа должна быть завершена к середине следующего года, – сказал Президент, отметив в то же время, что при подготовке этого труда главное не скорость, а качество работы. – Наша история должна быть описана системно, правдиво и, главное, с точки зрения независимой страны. Поручаю Министерству науки и высшего образования взять это на особый контроль. При необходимости могут быть привлечены зарубежные ученые.

Также Глава государства подчеркнул, что необходимо внести ряд изменений в перечень нацио­нальных праздников и юбилеев. Так, по его мнению, не меняя первоначального значения Дня Независимости, необходимо вернуть незаслуженно забытому в последние годы Дню Республики статус национального праздника.

– 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к Независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан­ Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День Независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение Независимос­ти, – сказал Президент.

Честный труд, закон и справедливость

Как не раз отмечал Касым-Жомарт­ Токаев в ходе выступления, основная работа по модернизации страны только начинается, и впереди у Казахстана и казахстанцев много важных дел.

– Если мы хотим реализовать идею Нового Справедливого Казахстана, мы должны много работать. На самом деле только трудолюбие делает страну процветающей. Главный ключ к успеху – труд, – заявил Глава государства.

Он напомнил завет великого Абая: «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» – «Упорный труд – залог благосостояния». Как подчеркнул Президент, трудолюбие должно стать нашей основной ценностью, качеством, определяющим характер нации.

– В мире есть страны, которые подняли труд на уровень конкуренции. В результате их качественная продукция признана во всем мире. В этих странах детей с младых ногтей приучают к неустанному труду. Нам необходимо адаптировать их опыт и рассмотреть его применение в воспитании детей. Недаром в нашем народе говорят: «Еңбек – ырыстың бұлағы, бақыттың шырағы» – «Труд – источник блага, светоч счастья». В Новом Казахстане трудолюбивый человек должен стать самым уважаемым. Нам необходимо привить молодому поколению уважение к честному труду, воспитывать так, чтобы оно было конкурентоспособным на мировом рынке, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас время умных и талантливых, хорошо образованных и трудолюбивых. И Казахстан должен стать страной таких людей.

Касым-Жомарт Токаев также остановился еще на одном вопросе, который активно обсуждается в обществе. Это кадровая политика.

– В социальных сетях есть те, кто спрашивает: «Как создать Новый Казахстан со старыми кадрами?» Это правильный вопрос. Но в основном кадры менять надо постепенно. Даже после революций в России, Китае и Иране чиновники прежнего режима продолжали занимать государственные должности. По сравнению с этими странами, конечно, у нас совсем другая ситуация. В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Есть даже те, кто видит в них «врагов народа». Слово «чиновник» превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно. На госслужбе много честных и квалифицированных кадров. Они не покладая рук трудятся на благо нашей Родины. Но, к сожалению, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. С такими людьми мы будем сразу прощаться, – подчеркнул Глава государства.

Еще один актуальный вопрос – борьба с коррупцией. Президент отметил, что Казахстан добился значительного прогресса по ключевым показателям в борьбе с коррупцией, это нашло отражение в оценке международных рейтинговых агентств. Но останавливаться на достигнутом нельзя. К сожалению, коррупция укоренилась в сознании людей, стала привычкой.

– Я верю, что члены Курултая примут активное участие в преодолении этой социальной болезни, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казах­стан должен стать страной, где справедливость и верховенство закона соблюдаются неукоснительно. Здесь особую важность приобретает укрепление системы действительно независимого суда. И для этого нужны соответствующие кадры.

– В настоящее время в стране не хватает около 300 судей. Нам нужно привлечь на эти должности справедливых, честных и квалифицированных молодых людей. Я призываю сильных профессиональных юристов вместе строить Справедливый Казахстан, – сказал Глава государства.

Языку – статус и уважение

За свою многовековую историю, находясь на перекрестке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многогранную палитру красок разных традиций мира. Как подчеркнул Президент, это неотъемлемая часть нашего культурного кода, бесценное богатство и конкурентное преи­мущество.

– Только неукоснительно следуя принципу «единства в многообразии», мы сможем построить подлинно демократическое и справедливое государство. Национальный курултай должен стать символом взаимопонимания и согласия в обществе. Мы можем преодолеть все препятствия и сможем расти и процветать только вместе, как единая нация. Очень важно как зеницу ока беречь ценности, объединяющие нас как нацию, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одна из этих ценностей – государственный язык.

– Позиции государственного языка укрепляются день ото дня. Кроме того, казахский язык проникает в мировую коммуникационную среду. Недавно известная компания APPLE добавила казахский язык в языковую систему iOS. Телеканал NICKELODEON, транслирующий на 40 языках, начал вещание на казахском языке. По инициативе молодежи уже 6 лет издается журнал NATIONAL GEOGRAPHIC на нашем родном языке. И таких хороших новостей немало. Поэтому, я думаю, нет причин для особого беспокойства. Тем не менее мы должны быть настойчивыми в нашей работе в этом направлении. Пока существует казахское государство, будет и казахский язык, – акцентировал Глава государства.

Вместе с тем он напомнил, что в нашей стране права любого гражданина не должны ограничиваться по признаку национальности или языка.

Затронул Президент и вопрос перехода казахского языка на латиницу. Он подчеркнул, что это сложный вопрос: искусственно форсировать переход нельзя, чтобы не навредить языку, так же как нельзя механичес­ки заменить буквы алфавита с одной графики на другую. Необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять решение. Глава государства рассказал, что поручил Академии наук начать разработку новой орфографии казахского языка.

– Язык – это душа нации. К ему нельзя относиться с пренебрежением. Поэтому мы примем только ту графику, которая повысит статус нашего языка, – заявил Касым-Жомарт­ Токаев.

...В завершение выступления Глава государства напомнил, что в казахской степи немало исторических мест, где решалась судьба народа. Помимо Улытау, у нас есть такие сакральные места, как Ордабасы, Мартобе, Култобе. Поэтому Президент предложил провести следующую встречу в священном Туркестане.

Торжественности первому заседанию Национального курултая придала приятная новость: в завершение мероприятия Глава государства объявил о том, что присвоил видному поэту Мухтару Шаханову (члену Национального курултая) высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» и вручил ему знак особого отличия – Золотую звезду и орден «Отан».

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, площадку Национального курултая для награждения выдающегося писателя он выбрал не случайно. Он напомнил, что скоро Мухтару Шаханову исполнится 80 лет, это честный и преданный своему народу и своему делу человек, творчество и труд которого заслуживают всяческих похвал и почета.

Надежды народа будут оправданы

Километров 30 от города Жезказгана в степь – и взору открывается мавзолей Жошы-хана. Его ослепительно сияющий лазурный купол видно издалека. Старший сын Чингисхана – Жошы – отличался от своего отца: в нем не было его беспощадности и жажды войн. По историческим сведениям, Жошы (Джучи) обладал прекрасными дипломатическими способностями и старался обходиться без кровопролития.

На плите, установленной у мавзолея, указана дата возведения – ХIII век (дата смерти Жошы-хана – 1227 год). Сам мавзолей прямоугольной формы, с невысокой стрельчатой аркой. Материал для его лазурного купола, по легенде, был привезен из Самарканда. Отреставрирован мавзолей в начале 2000-х. Именно сюда съехались участники Национального курултая, чтобы обсудить самые важные вопросы, которые волнуют общество.

Курултай в истории казахского народа всегда занимал особое место,­ потому что давал возможность быть услышанным каждому. Даже корень слова «құрыл» как будто призывает – «соединись», «будь». С нынешним курултаем народ связывает много надежд.

В составе Национального курултая при Президенте Республики Казахстан – 117 человек. Председателем его является Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Одним из его заместителей на этом посту стал Государственный советник РК Ерлан Карин, который на первом заседании курултая выступил в качестве модератора.

После вступительной речи Касым-­Жомарта Токаева слово взяли члены Национального курултая. Первым выступил Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

– Благодаря решениям Президента Казахстан сохранил независимость и государственность, – отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов.

Также он говорил о том, что инициативы Касым-Жомарта Токаева вдохновляют многих казахстанцев, и в качестве примера привел положительные результаты общенационального референдума по изменениям в Конституцию, после которого Казахстан вступил в новую фазу своей истории. Референдум прошел честно и прозрачно, без применения административного ресурса. Наблюдатели и сам народ это признали. Новый Казах­стан не настанет вдруг, он придет с трудолюбием, с торжеством закона, обновленным сознанием.