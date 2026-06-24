Президент провел ряд встреч в Брюсселе

В столице Бельгии Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.

Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.

Данее Глава государства провел беседу с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем. Основной темой встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителем Groupe ADP стали долгосрочные перспективы развития аэропорта Алматы.

Президент подчеркнул, что развитие авиахабов является одним из стратегических приоритетов в сфере транспорта и логистики. По оценке Касым-Жомарта Токаева, участие Groupe ADP в управлении инфраструктурой аэропорта Алматы может служить ярким примером успешного партнерства.

Президент отметил, что компания эффективно реализовала ряд важных проектов, включая строительство нового международного терминала, что позволило обновить инфраструктуру и увеличить пассажиропоток до 14 миллионов человек в год.

Филипп Паскаль рассказал о ходе исполнения долгосрочного генплана развития алматинского аэропорта. Реализация инвестиционной программы до 2050 года позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 55 млн пассажиров в год.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы продвижения новых совместных проектов, в том числе по развитию региональных аэропортов.

Генеральный директор Groupe ADP отметил, что государство создает оптимальную нормативно-правовую базу для функционирования авиационной инфраструктуры.

В свою очередь Глава государства выразил уверенность в том, Соглашение между Правительством Казахстана и Европейским Союзом о некоторых аспектах воздушных перевозок, подписанное в ходе данного визита в Брюссель, станет важным шагом в развитии отрасли.

Groupe ADP – одна из ведущих мировых компаний в сфере управления аэропортовой инфраструктурой. Группа управляет ключевыми аэропортами Парижа и представлена более чем в 20 странах через дочерние структуры, включая TAV Airports.

Также, Касым-Жомарт Токаев обсудил с заместителем генерального директора – директором по внешним связям испанской компании Inditex Group Сантьяго Мартинесом-Лахе Собредо перспективы дальнейшего сотрудничества.

Глава государства напомнил, что экономическое взаимодействие остается одним из ключевых столпов казахско-испанских отношений, а всего в Казахстане работает около 60 испанских компаний.

Президент приветствовал планы Inditex, входящей в число ведущих мировых ритейлеров, расширить присутствие в Казахстане и сделать страну основным транзитно-логистическим узлом в Центральной Азии.

Вместе с тем Глава государства выразил уверенность в том, что со временем компания может выйти за рамки логистики и создать в нашей стране производственные мощности в текстильной отрасли.

В свою очередь Сантьяго Мартинес-Лахе Собредо отметил, что в Казахстане созданы хорошие условия для предпринимательства и инвестиций, и поделился планами развития бизнеса.

В настоящее время Inditex, в состав которой входят известные бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, широко представлена в торговых сетях Казахстана. Компания формирует региональный логистический хаб на базе аэропортов Алматы и Караганды.

Кроме того, Глава государства принял старшего вице-президента Mediterranean Shipping Company Эдуарда Зигриста. На встрече с руководством MSC были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики.

Особое внимание было уделено увеличению уровня контейнеризации, что будет способствовать значительному росту грузооборота.

Президент высоко оценил присутствие на рынке Казахстана одного из мировых лидеров по контейнерным перевозкам, отметив, что на сегодняшний день развитие Среднего коридора является стратегическим приоритетом для нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Эдуарду Зигристу о практических мерах по укреплению потенциала ТМТМ. В частности, совместно с Азербайджаном и Грузией прорабатывается единая долгосрочная тарифная модель, реализуются ключевые инфраструктурные инициативы, включая расширение флота грузовых судов на Каспийском море, дноуглубительные работы совместно с Азербайджаном, а также модернизацию порта Курык.

В данном контексте Глава государства приветствовал интерес компании инвестировать в портовую инфраструктуру на Каспийском побережье, подчеркнув, что подобные проекты значительно повысят конкурентоспособность маршрута и будут способствовать росту объемов грузоперевозок между Азией и Европой.

В свою очередь вице-президент MSC поделился с Президентом долгосрочными инвестиционными планами компании, которые включают вложения в логистические терминалы, железнодорожные активы, портовую инфраструктуру и морские услуги, а также грузовые авиаперевозки в Республике Казахстан.