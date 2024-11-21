Национальный центр компетенций создадут в Казахстане

Он призван выполнить роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в Астане создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования.

Национальный центр компетенций выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, а также станет единой тренировочной базой по подготовке студентов технического и профессионального образования (ТиПО) к международным соревнованиям профессионального мастерства, развитию экспертного сообщества и повышению популярности рабочих профессий.

«Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов», — отметил министр просвещения Гани Бейсембаев.

В Минпросвещения добавили, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия, которые уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Во всем мире движение WorldSkills является одним из главных инструментов повышения престижа рабочих профессий. На международной арене национальная сборная Казахстана успешно представляет страну с 2014 года.