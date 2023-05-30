Научные идеи – на поля и фермы

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Рустем Алиев

Проблемы продвижения высокотехнологичной продукции и коммерциализации результатов научной деятельности в сфере АПК обсудили в Алматы.

фото предоставлено пресс-службой НАО «КазНАИУ»

Диалоговая площадка Technology Commercialization Point (TCP) состоялась на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Мероприятие прошло при поддержке АО «Фонд науки», Национальной Академии наук при Президенте РК и НАО «Казахский нацио­нальный аграрный исследовательский университет». В его работе приняли участие ученые Национальной академии наук, профессоры Казахского национального аграрного исследовательского университета, руководители, научно-исследовательских институтов земледелия и растениеводства, защиты растений и карантина, животноводства и кормопроизводства, плодоводства и овощеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, почвоведения и агрохимии, представители агробизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств.

Вице-президент НАН РК, ректор Казахского национального аграрного исследовательского университета Ахылбек Куришбаев, обращаясь к участникам встречи, отметил, что за три года ученые успевают только разработать новые технологии.

– Естественно, за это время невозможно их внедрить в производство. Поэтому, во-первых, нам надо расширить временной интервал. Второе, главное, – нужно создать систему коммерциализации. Мы под эгидой новой Национальной академии наук и Аграрного университета собрали все «аграрные умы» Казахстана – научно-исследовательские институты – и попросили показать, что у них есть для внедрения в производство, – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Диалоговая площадка предоставила экспертам возможность обсудить проблемы и перспективы продвижения высокотехнологичной продукции и результатов проектов коммерциализации научной деятельности в агропромышленном комплексе. Состоялся обмен опытом, были подняты проблемы реализации проектов грантополучателей Фонда науки в сфере семеноводства, животноводства, производства удобрений и ветеринарии; взаимодействия с бизнесом. Прошла презентация PollenVax – новой вакцины для иммунотерапии.

Председатель правления Фонда науки Абдильда Шаменов рассказал о механизмах грантового финансирования проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и работе, проводимой для интеграции науки и бизнеса. Он отметил, что проведение таких TCP-площадок стало традицион­ным, и пригласил руководителей научных проектов Казахского национального аграрного исследовательского университета и отраслевых научно-исследовательских институтов участвовать в предстоящем 6 июня текущего года мероприятии «Реактор коммерциализации». Там будет предоставлена возможность презентовать свои научные разработки бизнесменам, инвесторам и в будущем совместно участвовать в конкурсе на грантовое финансирование.

В рамках TCP-площадки также прошла выставка научных проектов КазНАИУ. В их числе – закладка плантаций черного и грецкого ореха для получения древесины, изготовление удобрения из остатков овечьей шерсти, комбикорма для ценных и особо ценных видов рыб, внедрение инновационной технологии переработки дикорастущей облепихи для производства биологически активного чая. Был также представлен комбинированный агрегат для мульчирования почвы полиэтиленовой пленкой с посадкой рассады и семян овощей в перфорированные отверстия.

#выставка #технологии #наука #АПК #РК #Агробизнес #земледелие

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