Научные подходы к вопросам озеленения обсудили в Алматы

Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

Эксперты высказались по поводу инвентаризации и цифровизации зеленых насаждений в разных регионах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы прошел круглый стол с участием министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, где эксперты обсудили актуальные вопросы научного подхода к вопросам озеленения городов и населенных пунктов республики, современные проблемы и пути их решения, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии принимали участие известные ученые из научно-исследовательских институтов Казахстана, России, Узбекистана, а также представители местных исполнительных органов, руководители государственных ботанических садов и ведущие ландшафтные архитекторы.

В соответствии с повесткой дня, участники круглого стола ознакомились с оценкой современного состояния озеленения, вопросами инвентаризации и цифровизации зеленых насаждений в городах и населенных пунктах страны.

«Мы собрались здесь, чтобы объединить усилия и знания по решению одной из актуальных проблем – созданию качественных зеленых насаждений в населенных пунктах. Ведь это не только вопрос экологии, но и здоровья наших граждан, качества жизни и создания благоприятной среды. Минэкологии придает большое значение этому вопросу и готово поддержать научные исследования и практические проекты, направленные на решение этой проблемы», – отметил Ерлан Нысанбаев в своем приветственном слове.

Также было отмечено, что назрела острая необходимость пересмотра принципов организации городского озеленения на принципиально новых методиках, основанных на научно-обоснованном подходе к подбору растений для озеленения и создания комфортной среды жизнедеятельности со сбалансированным и взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры.

По итогам мероприятия участники выработали предложения по научному подходу в решении проблем городского озеленения, подбору ассортимента растений, контролю и уходу за ними.

#Алматы #обсуждение #эксперты #Минэкологии #озеленение

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