«Nauryz», или Продолжение следует

Колонка обозревателей
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Москау Зарина

«Эх, на самом интересном мес­те!» – сколько раз мы восклицали так в сердцах, когда очередная серия любимой «мыльной оперы» заканчивалась на самом важном моменте.

Невыносимо трудно было ждать следующего дня, а если это была пятница, то и мучиться все выходные, чтобы узнать, смогла ли все-таки сбежать Изаура от Леонсио, что сказал архитектор Мендисабаль Марианне?.. Годы спустя мы уже переживали за красавицу Назар: не поймал ли ее злобный Жаппар? И что там у несчастной Ананди?

Казахстанские сериалы мы не смотрели, потому что их не было. Если не считать «Перекресток» (1996). После 2006 года начали появляться новые наши сериалы. Зритель относился к ним по-разному, но чаще скептически: «Что, мол, путного там снимут наши?» И в большинстве своем был прав. А чуть позже мы приветствовали, например, вполне смотрибельный «Ағайындар» (2009). История о братьях оказалась близка и понятна многим из нас, пережившим лихие 90-е, выросшим в семьях, где родство было не просто фактом кровной близости, но и обязательств, прав, сплетенных судеб.

Однако по-настоящему отечественные сериалы начали набирать популярность в последние годы. Наступил момент, когда количество перешло в качество. Сериалов не просто стало на порядок больше и на разные темы. Сегодня уже можно говорить о том, что они смог­ли завоевать внимание зрителя, десятилетиями «прикованного» к многосерийным историям зарубежного производства.

Удивительно, но факт: казах­станские сериалы привлекли и молодежь, для которой даже рилсы и видео дольше минуты – скучно и долго.

Так, молодые активно обсуж­дали в соцсетях и в реальной жизни сериалы «Шекер», «Игрок» – истории о ровесниках оказались понятны и интересны. Как мама взрослого сына подтверждаю: у нас дома студенты за чашкой чая говорили, как «хорошо, что наши про игроманию, про «синтетику» сняли фильм, надо больше таких». Дело в том, что парень с их потока из-за ставок пытался совершить суицид, а другой, с соседнего двора, совсем ушел в наркотический мир… И ты понимаешь – это работает: наше кино, наши сериалы смотрят, они действительно заставляют размышлять.

Конечно, я их тоже посмотрела, после таких-то бесед! И да, сериалы непростые, их сложно смотреть психологически. Но они нужны, пожалуй, как вода и как воздух.

Я же с удовольствием смотрю истории о судьбах великих людей: «Шәмші», «Ахмет. Ұлт ұстазы», «Домалақ ана», «Мұқағали», «Ташенев. Тайталас», «Оян, қазақ. Мыржақып Дулатов». И этот список можно продолжить. Неплохо получаются и комедийные сериа­лы. Разгрузить мозг и посмеяться от души вместе с «Келінжан», «Сержан братан» и другими незатейливыми, но живыми картинами получается очень даже неплохо.

Совсем недавно стартовал прием заявок на первую в истории казахского телевидения национальную премию телесериалов «Nauryz». Уже в конце марта мы узнаем победителей. Номинаций больше десяти, причем будут оценивать не только работы в целом и по жанрам, выберут лучший исторический или комедийный сериал, но и определят лучших сценаристов, актеров, операторов, режиссеров и других профессионалов.

Символично и название премии: «Nauryz» – новый день. Хочется верить, что в летописи казах­станского телевидения так начался новый виток. И наши сериалы покорят сердца телезрителей во всем мире.

Ведь плакали же мы всей страной над судьбой просто Марии, сочувствовали сироте Марианне, жалели рабыню Изауру… Может, приходит время, когда мир будет узнавать о Казахстане, казахских деятелях через кино? Смеяться вместе с нами, сопереживать, волноваться за героев наших фильмов? Природа, как известно, любит баланс. Ваш выход, сериалы с пометкой «КZ»!

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