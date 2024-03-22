Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Национальные игры, конкурсы на знание казахских традиций и обычаев, юрты и алтыбакан организованы на каждой праздничной площадке, сообщает официальный сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году жители и гости столицы отмечают Наурыз в новом формате. Мероприятие, столичные жители поддержали массово, во всех пяти районах проходят народные гуляния, в том числе организованы праздничные программы в жилых массивах и при дворах ЖК.

22 марта с 12:00 до 16:00 часов на городской площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка, площадке EXPO проходят основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады.

Артисты подготовили для горожан анимационные, театрализованные и концертные программы. На концертах выступают такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Улыкпан Жолдасов, группа «Заман», Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, ВИА «МҰРА», Актоты Болышева, Айдар Байділдин, Қайрат Баекенов, Трио «Алтын», Құрмаш Махан, Тимур Омаров, группа «Арт домбыра», квартет «Aily», группа «Саз», квартет «Royal», Мөлдір Сүлейменова и ансамбль домбристов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Мади Кадыров и многие другие.

На общественных пространствах развернуты этно-аулы, где функционируют фудкорты, ярмарки, проводятся мастер-классы, демонстрируют традиционные обряды. Вместе с тем с раннего утра проходят соревнования по национальным видам спорта, победителей награждают ценными призами.

По району Есиль праздничные мероприятия организованы в следующих локациях:

в 12.00 часов 22 марта у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;

в 12:00 часов 22 марта на площадке у ЕХРО гостей ждут концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, демонстрация национальных традиций и обрядов, ярмарка ремесленников;

22 марта – концерт и соревнования по национальным видам спорта пройдут в парке вдоль реки Есиль (пересечение улиц Керей, Жанибек хандар и ул. А. Бокейхана).

По району Сарыарка:

Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 22 марта, время проведения с 12:00 до 16:00.

По району Нура:

22-го марта с 13:00 в Центральном парке продолжится Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и т.д. Планируется изготовление ханской сорпы на историческом казане 18-го века. Две юрты организуют посольства Таджикистана и Ирана. Гостям будут рассказывать об обычаях и особенностях празднования Наурыза в этих странах. Гостей также ждут фотозоны, аниматоры-батыры, беркуты, тазы, концертная программа, наурыз коже.

По району Байконыр определены следующие локации:

С 13:00 до 15:00 22 марта празднования проведут в парке Ататюрк по улице Ташенева.

Посетители смогут насладиться праздничной концертной программой и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т.д. Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

По району Алматы:

На площади у монумента «Қазақ елі» с 15:00 часов 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

В это же время 22 марта празднования начнутся в парке «Президентский».

22 марта в Международном выставочном центре ЭКСПО продолжится восточная ярмарка «Наурыз базары». Отметим, что в первый день работы 21 марта мероприятие посетили рекордные 30 тысяч человек.

Ярмарка продолжит работу 22 и 23 марта с 09:00 до 18:00.

22-24 и 29-31 марта в театре кукол пройдет кукольное шоу «Наурыз-Думан».

23 марта – День очищения. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека «Болмаған балалық шақ».

с 20:30 до 21: 30 часов 23 марта в Астане пройдет международная экологическая акция «Час Земли». Это ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более 2 миллиардов человек со всего мира. Цель акции – обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

23 марта в рамках «Тазалық эстафетасы» в столице будет проведена общенациональная экологическая акция «Тазару». В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.