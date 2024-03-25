Ансамбль «Гүлдер» выступил на фестивале Наурыз в Турции

Наурыз
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Ансамбль «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступил на фестивале Наурыз, который прошел в турецком городе Амасья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации

Фото: МКИ

Фестиваль направлен на популяризацию духовного наследия тюркских стран. Ежегодный фестиваль в этом году продлился 4 дня, участники из Казахстана выступили на главном праздничном мероприятии «Наурыз».

Три солиста ансамбля «Гүлдер» в концертной программе фестиваля представили несколько хореографических композиций. Среди них уже полюбившиеся зрителям танцевальные композиции «Қара жорға», «Алтынай», «Көңіл толқыны», «Мен қазақтың қызымын», «Жетісуым», «Тоқымқағар», «Ертеке» в постановке Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева. Участники коллектива исполнили названные композиции сольно, дуэтом и трио.

Также в рамках фестиваля главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова провела мастер-класс по казахскому танцу для участников фестиваля и местных артистов.

#Наурыз #Турция #фестиваль #ансамбль

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