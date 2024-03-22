Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
150
Стражи порядка организовали концертную программу в центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz
Программа началась с традиционного шашу из конфет.
Служебный лабрадор по кличке Баги продемонстрировал свою способность и вызвал у детей особый восторг.
Перед воспитанниками центра выступили и бойцы специального подразделения СОБР.
В завершении мероприятия, самые смелые дети приняли участие в перетягивании каната и проверили свои силы на армрестлинге.