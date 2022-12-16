Навечно молодым, 20-летним, остался Халық Қаһарманы Кайрат Рыскулбеков

Декабрь, Алматы, 1986 год. Декабрь, изменивший судьбы десятков тысяч людей. Отобравший у них, посмевших выразить протест против диктата союзного центра, молодость, карьеру, мечту. А у некоторых и жизнь. Навечно молодым, 20-летним, остался и Халық Қаһарманы Кайрат Рыскулбеков.



Молочные реки пустыни

Мойынкумы – край суровых ветров. Самая крайняя точка Жамбылской области – Мойынкумский район – отличается от других резко континентальным климатом, пустынной местнос­тью, неприсущими южному регио­ну, и тем, что местным жителям удалось сохранить национальную самобытность. А еще это Родина героев, имена которых знает каждый казахстанец.

В 50 км от райцентра раскинулся аул Бирлик. Здесь в 1966 году в семье овцевода Ногайбая родился сын, третий по счету, нарекли его Кайратом. Ему была уготована особая судьба, предопределена своя роль в истории нации. Но до этого было еще целых 20 лет. Всего 20 лет...

…Небольшой автобус, поднимая пыль, мчится по степной дороге. Он везет детей в аульную школу в Бирлик. Ребятня веселится, высоко подпрыгивая, когда автобус проезжает кочки и ухабы.

Это дети чабанов, овцеводов, табунщиков, работающих и живущих большую часть года на МТФ – молочно-товарной ферме в 12 км от аула. Маршрут для них привычен, автобус, выделенный совхозом, возит их исправно в школу и обратно домой. Среди галдевшей детворы был и тот, чье имя всего-то через десяток лет станет синонимом силы, смелости, воли. Тот, который станет героем, символом эпохи, совестью своего поколения.

Свой среди своих

– Кайрат учился хорошо. Он был очень воспитанным, учтивым, старательным. Была в нем внутренняя сила, это, конечно, чувствовалось. Особенно тепло, с заботой он относился к девочкам. Я думаю, это было привито ему дома, Рыскулбековы – многодетная и образцовая семья. Все дети учились хорошо, воспитывались в национальных традициях казахов, – рассказала нам учитель, классный руководитель Кайрата Даркен Бакировна Бакирова.

Она руководила классом почти два года, взяв его, когда ученики перешли в девятый, вела и выпускной десятый класс. Когда до конца учебного года оставалось два месяца, она ушла в декрет, и ее заменила другой педагог – Ажар Кененбаева. И как позже покажет время, это сыграет свою роль в судьбе Кайрата, но об этом потом...

– Класс у них был дружный, хороший, веселый. Ребята до сих пор общаются, собираются на юбилейные даты, приглашают меня. Кайрат среди всех выделялся особой целеустремленностью, мечтал учиться, хотел поступить в институт. Он всегда держался с внутренним достоинст­вом, у него был намыс – честь, как у настоящих батыров и героев, – вспоминает в разговоре с нами Даркен Бакировна, которая в свои 74 года сохранила стать, красоту и остроту ума.

Сегодня в школе учатся более 600 учеников, трудятся 84 педагога, и, конечно, она носит имя своего земляка, героя Кайрата Рыскулбекова. Руководит школой грамотный, открытый новому, трудолюбивый молодой директор Абзал Салибеков. В ауле в родительском доме героя живет его брат Ришат с семьей. Не так давно на доме по инициативе школы была установлена памятная доска.

Больше 20 лет назад в школе был открыт музей, посвященный герою. Несколько лет назад большая часть экспонатов была передана в областной музей по требованию. Но учителя неустанно пополняют заново фонд музея, чтобы в школе была достойно представлена память о Кайрате.

Сейчас в музее хранятся его личные вещи: фуфайка, в которой он пас овец, школьная рубашка и пионерский галстук, комсомольский значок. Здесь же есть портреты героя, нарисованные, вышитые, вытканные на ковре мастерами своего дела.

Есть и документы – профсоюзный билет, выданный 3 ноября 1986 года студенту Алматинского архитектурно-строительного института Кайрату Рыскулбекову. Мог ли он знать, получая его, что меньше чем через два месяца его судьба переломится, а безжалостное острие диктата насквозь проткнет будущее сотен и тысяч его сверстников, убив его самого. Жизнь длиною в 20 лет, разве об этом мечтает человек?

После произошедшего в декабре 1986 года Кайрат был задержан, ему, помимо всего прочего, вменяли убийство дружинника, некоего Савицкого. Грозила высшая мера наказания. В попытке если не оправдать, а шансов на то, что его отпустят, почти не было, то хотя бы заменить приговор на многолетнее заключение, как говорится, пусть в неволе, но живой, мама Кайрата Даметкен-апа по совету адвоката обратилась в школу за характеристикой на сына.

Карательные меры и наказания для всех, кто был на площади в те дни, имел хоть какое-то отношение к Желтоксану, поселили страх в сердцах людей. Многие боялись, что тень подозрений падет и на них, поэтому старательно избегали контактов с теми, кто в опале. Наверное, это вполне понятный страх – боязнь за себя, свою карье­ру, учебу, работу, семью. Но когда от тебя и твоих действий зависит судьба человека и даже жизнь, это позиция предателя.

Характеристику выдавать не хотели, руководство школы отказывалось под разными предлогами, а время не ждало. И классный руководитель Кайрата, которая заменила их учителя в выпускном классе, Ажар Кененбаева пошла на смелый шаг. Она незаметно вынесла из школы бланк с печатью, а дома написала на нем хорошую характеристику, не приврав ни единого слова, ведь Кайрат на самом деле был одним из лучших в классе.

– Характеристику подписала сама Ажар, я подписала, другие учителя тоже. Никто не думал о том, что это может быть чревато последствиями для него лично, все очень переживали за Кайрата, желали и ждали, что его оправдают, – рассказала нам Даркен Бакировна.

Настоящие герои, воспитавшие героя, – вот что подумалось, когда услышала эту историю. Подписать такое тогда было сродни подвигу, без преувеличения. Ведь каждый из них за это мог в одночасье лишиться всего: работы, семьи, свободы. Педагоги школы аула Бирлик – переводится как «единство» – не побоялись, смогли поставить на кон свое благополучие и сделали все, что было в их силах, и даже больше.

Человека с большим сердцем и настоящего Учителя – Ажар Кененбаевой уже нет среди нас, несколько лет назад она ушла в Вечность. А ее смелый поступок, словно маяк, что всегда светит издали, напоминает всем о том, как важно оставаться Человеком всегда, в любой ситуации и в любое время.

Усилия педагогов не прошли даром, высшая мера наказания была заменена, но живым из стен тюрьмы он не вышел.

Осужденный по клеветничес­кому доносу за якобы совершенное им убийство дружинника Савицкого и приговоренный к 20 годам заключения, Кайрат погиб в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах через два года после ареста.

Похоронен герой в Семее. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован. В 1996 году Указом Президента Казахстана ему посмертно присвое­но звание «Халық Қаһарманы» («Народный Герой»).

…Я вернусь, мама!

Есть среди экспонатов музея еще один, особенный. Струящийся, красивый наряд и кимешек из атласа носила мама Кайрата, когда выходила на сцену в составе ансамбля «Әжелер».

Сильная женщина, уважаемая сельчанами, очень тяжело перенесла утрату сына.

В 2006 году я побывала в доме, где вырос Кайрат, и побеседовала с его мамой. Сегодня нет в живых уже и мамы героя. Но мне хочется рассказать о той встрече...

До конца жизни Даметкен-апа так и не смирилась с потерей ребенка. Рассказывая о детских годах, юности своего сына, она, конечно же, плакала.

– Ты молодая, не поймешь, наверное. А дети у тебя есть? Есть, говоришь, тогда, возможно, поймешь. Мое сердце болит до сих пор. Я оплакиваю его каждый день. Это неправда, что время лечит, – так начала тогда свой разговор мама героя.

По ее воспоминаниям, сын интересовался архитектурой, любил находить совершенные формы в самой природе. А однажды заявил матери, что вся природа вокруг человека живая и все понимает.

– Понимаешь, мам, даже камни, безмолвные и неживые с виду, они дышат, как живые. Природа – лучший архитектор, – говорил Кайрат.

Выросший в многодетной семье простых животноводов, Кайрат отличался острым умом, глубиной мышления, хорошо знал историю, увлекался литературой. Движимый мечтой, после школы он приехал в Алматы и поступил в архитектурно-строительный. Близкие вспоминают, как он час­то говорил о том, что в нашей стране будут строиться здания невиданной красоты и форм, мечтал сам проектировать их. Но, увы, его мечтам не суждено было сбыться.

Его приговорили к расстрелу. После оглашения у матери подкосились ноги.

– Как в тумане побежала на улицу, дождалась машину, в которой увозили моего сына. Бросилась перед ней, встала на колени, просила. Вас тоже мать родила, такая же, как я, дайте хоть понюхаю сына, я их умоляла, плакала, но все тщетно. Кто-то меня поднял, отвели в сторону.

– Мы не верили с самого начала в его виновность, надеялись на помилование до конца. Когда его увозили, он кричал, что невиновен, – и сегодня вспоминают близкие героя.

«Мама, я не виноват ни в чем, я вернусь. Правда восторжествует, вот увидишь. Пусть пройдет 3 года или 30 лет, я вернусь», – такими были его последние слова, обращенные к матери. Как истинный герой, он сдержал свое слово и вернулся… Смотрел со страниц журналов и газет, экранов телевизоров, словно живой взирал он с памятников.

– По всей республике теперь мой сын. В камне. Застыл навеки. Теперь он герой. Но лучше бы он был живым, моим, – плакала Даметкен-апа.

Позже высшую меру наказания заменили на 20 лет тюремного заключения. Это воодушевило родных Кайрата, дало пусть слабую, но надежду. Однако очень скоро пришла весть о гибели Кайрата в камере.

Спустя время Даметкен-апа съездила в Семей. Земли родной горсть отвезла, посидела у могилы сына.

– Не я его хоронила, вот и не верит сердце в потерю. Мне ведь не дали увидеться с ним, когда я приезжала в Семей, он был тогда еще жив, – сокрушалась она.

Несколько лет назад, к сожалению, Даметкен-апа ушла из жизни. Наверное, она встретилась с сыном на небесах, и ее израненное сердце обрело покой.

Сегодня его именем названы десятки улиц в стране. Его имя стало прочным синонимом смелости, стремления к свободе и защиты чести, синонимом достоинства. Давно в народ ушли его последние слова, его стихи, которые он написал, находясь в заключении.

Күнәдан таза басым бар,

Жиырма бірде жасым бар,

Қасқалдақтай қаным бар,

Бозторғайдай жаным бар,

Алам десең, алыңдар!

Қайрат деген атым бар,

Қазақ деген затым бар.

«Еркек тоқты – құрбандық»,

Атам десең, атыңдар!

Мен не етермін, не етермін,

Мен келмеске кетермін.

Көрмеген, қош бол, таңдарым,

Көре алмай мен өтермін.

Қош, аман бол, артымда

Ағайын, туған азамат!

Артымда қалған ата-анам,

Ел-жұртым, саған аманат!

Неслучайно Желтоксан называют предвестником независимости. Молодежь во все времена словно барометр чутко реагирует на движения в общест­ве, становясь центровой силой и инициатором перемен.

– Его судьба сложилась трагически. Не успел пожить, ушел молодым. Но его подвиг не забыт и служит примером патриотизма, особенно для молодежи. Казахи про таких людей говорят «елдің ұлы», что означает «сын народа». Мы не оставляем без внимания родных героя, – отметили в акимате Мойынкумского района.

В районном центре села Мойынкум в честь героя посажена аллея в парке «Жастар», одна из улиц в селе носит имя Кайрата Рыскулбекова. Парку культуры в Таразе также присвоено имя героя, не так давно был установлен новый памятник. Небольшая, но наполненная смыслом архитектурная композиция, без слов повествующая о трагичной судьбе народного героя, украшает вход в парк.

P.S. Автор благодарит школу им. Кайрата Рыскулбекова аула Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области за содействие в подготовке материала.