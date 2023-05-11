Навечно в памяти хранить

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Валентина Мелехова

Главный символ Парка Победы в Костанае – скульптуру солдата – лепили с реального человека, молодого милиционера.

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К памятнику Неизвестному Солдату ведет главная аллея, к нему идут на поклон десятки тысяч костанайцев: дедушки и бабушки, мужчины и женщины, мальчики и девочки. А он, будто живой, смот­рит на всех проницательным и умиротворенным взглядом.

Изваяние под рабочим назва­нием «Солдат» – главное творение супружеского тандема Белоусовых – Леонида Прокопьевича и Музы Александровны.

Работа над скульптурой, ставшей одним из символов Костаная, была поистине ювелирной и трудоемкой: сначала нужно было сделать эскиз, затем выполнить метровую фигуру, после вылепить ее уже в полный рост из глины, отлить форму. Больше года мастера трудились без перерыва на выходные и праздники. Особое внимание скульпторы уделили выражению лица солдата. Нужно было сделать так, чтобы суровость сочеталась с человечностью. И им это удалось.

– Масштаб работы был очень объем­ным. Мне тогда было всего десять лет, но я помню, что мамы и папы постоян­но не было дома, они трудились, а с нами сидела бабушка, – делится воспоминаниями младшая дочь Белоусовых Наталья Потава. – В творческом союзе родителей папа выполнял всю тяжелую физическую работу, а мама была идейным вдохновителем. Именно она придумала образ солдата. Она считала, что в одной руке он обязательно должен держать опущенный автомат, а в другой – поднятую вверх лавровую ветвь. Это символы окончания войны и победы в ней.

Памятник получился поистине величественным: его высота – 7 метров 40 сантиметров. Столь огромная работа не мог­ла уместиться в мастерской Белоусовых, под которую они прис­пособили одну из комнат своего дома, поэтому скульптуру лепили на заводе Химического волокна. И между прочим, с живого человека. Прообразом солдата стал один из лучших в то время костанайских полицейских – Виталий Грушковский. Его приметила Муза Белоусова на доске почета, когда пришла в милицию за автоматом.

– Дежурный сказал, что меня вызывает замполит. Когда пришел в кабинет, там сидели суп­руги Белоусовы, которые и предложили мне позировать, я согласился, – рассказывает Виталий Грушковский. – В импровизированную мастерскую приезжал после смены, часто уставший. Особенно тяжело было держать ветвь, поскольку она была большая и сделана из бронзы. Так вот, чтобы рука не падала, Муза Александровна подвязывала ее ремнем к потолку и говорила: «Вот теперь можешь подремать».

В общей сложности на фигуру солдата мастера израсходовали 10 тонн глины. Ее установили осенью 1968 года. С тех пор этот памятник считается самым знаковым в городе, ведь прежде ничего подобного в Костанае не было.

Памятник Неизвестному Солдату – главная составляющая Мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Он установлен на трехступенчатый постамент, перед ним на площади размещена звезда с Вечным огнем, а позади – мемориаль­ная стена с именами погибших воинов-костанайцев.

Но таким он был не всегда. В изначальном варианте мемориальная стена «парила» над землей. По задумке авторов композиция должна была быть воздушной. Такой она и была: белой и парящей, с высеченными на ней словами: «Люди, покуда сердца стучатся – помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните!» Однако жизнь идет, и все меняется. Во время реконст­рукции мемориальную стену продлили до земли и надпись стерли. Изменился и сам солдат – его окрасили в черный цвет.

Мемориал погибшим воинам и его главный элемент – скульп­тура Неизвестного Солдата – стал последней совместной работой четы Белоусовых. Муза Александровна ушла из жизни в 1979 году, а в 2014-м не стало Леонида Прокопьевича. Но память о них живет в наследии, которое они оставили городу и его жителям.

#казахстан #Костанай #память #ВОВ #памятник #Памятник неизвестному солдату #Парк Победы

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