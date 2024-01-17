Наведем порядок сообща

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Айгуль Турысбекова

В Алматы в 2023-м проведено 1 074 внеплановые проверки строительных объектов.

фото из архива "КП"

За прошедший год управление градостроительного контроля акимата Алматы направило в суды города 174 иска по фактам нарушений норм закона и строительных правил. При этом 81 иск был удовлетворен, 93 находятся на рассмотрении. Следует сказать, что 86 обращений граждан содержат требования о сносе незаконных построек, положительные судебные решения вынесены по 41 иску, 45 находятся в производстве. В итоге работы по сносу проведены на 22 строи­тельных объектах.

Также в минувшем году в рамках контрольных функций проведено 1 074 внеплановые проверки. За некачественное строительство и ненадлежащую организацию строительно-монтажных работ к ответственности привлечено 68 организаций.

На основании заявлений горожан выявлено 1 140 нарушений. Выдано 634 предписания на их устранение. В целях получения полной и актуальной информации по строящимся объектам запущена справочная линия: 8-705-896-60-00. В 2023 году благодаря этому номеру в управление градостроительного конт­роля Алматы поступило более трех тысяч обращений.

#Алматы #жилье #снос #градостроительство #проверки

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