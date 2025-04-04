В этом году в Уральске в рамках благоустройства планируется закупить 1 000 евроконтейнеров и обустроить около 80 новых площадок для сбора твердых бытовых отходов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 марта в областном центре стартовал санитарно-экологический месячник, в рамках которого работа проходит по разным направлениям. По словам заместителя акима г. Уральск Жандоса Дуйсенгалиева, в первый день в генеральной уборке ряда микрорайонов города приняли участие более тысячи человек. С территорий предприятий и организаций, дворов многоэтажек и частного сектора было вывезено порядка 400 тонн мусора.

5 и 26 апреля планируется уход и пополнение зеленого фонда города. Каждый из 57 уральских парков и скверов закреплен за управлениями и департаментами области, сотрудники которых наведут там порядок. 19 апреля пройдет акция «Чистый берег».

Ежедневно чистоту городских территорий мониторит специальная группа в составе 15 человек, созданная при отделе жилищно-коммунального хозяйства. С начала этого года члены мониторинговой группы выдали около 1 200 предписаний об устранении нарушений правил благоустройства Уральска.