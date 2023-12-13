Найдено уникальное собрание сочинений Ильяса Жансугурова

Книга передана в архив областного литературного музея в Талдыкоргане

Фото: пресс-служба МНВО РК

В личной библиотеке жителя Алматы кинорежиссера Ербола Бораншаулы был обнаружен уникальный сборник стихотворений Ильяса Жансугурова под названием «Өтірік», выпущенный московским издательством в 1927 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Об уникальной находке сообщила заведующая организацией Нургуль Жауынбаева на республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения», прошедшей в Жетысуском университете. По словам спикера, данное издание – единственное в Казахстане.

Книга была передана в архив областного литературного музея в городе Талдыкоргане.

В мероприятии приняли участие ученые-ильясоведы и студенты со всей страны.

Завершила встречу презентация учебника «Ілиястану» кандидата философских наук, ассоциированного профессора Шары Кыяхметовой.