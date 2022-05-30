Фото телеканала КТК
Общество
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Диасов Ораз
корреспондент

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву высказался о январских событиях. По его словам, они потрясли всю страну, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос. Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он заявил, что на тот момент для него было важным оказать всецелую поддержку Касым-Жомарту Токаеву, а не реагировать на различные слухи и домыслы.

«Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия Президента и предотвратили худший вариант развития событий», - отметил Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что не важно, чем занимается политик после своей отставки.

«Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна, и какие перемены нас ждут впереди. За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене, и у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо. Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. Казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом. Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха», - добавил Первый Президент Казахстана.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
Зоны высокой опасности
В удивительном царстве грибов
Алматы – город Нового Казахстана
Проверка на совместимость
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Реформы поддержали в СКО
Наращивать культурный капитал
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Общество
"Следствие разберётся" – Елбасы о судьбе "Назарбаев Фонда"
Общество
"Закон един для всех" – Назарбаев о своих подследственных р…
Общество
Две новые станции метро открыли в Алматы
Общество
"Поддержу и в этот раз" – Нурсултан Назарбаев о реформах Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]