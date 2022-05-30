Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву высказался о январских событиях. По его словам, они потрясли всю страну, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос. Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он заявил, что на тот момент для него было важным оказать всецелую поддержку Касым-Жомарту Токаеву, а не реагировать на различные слухи и домыслы.

«Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия Президента и предотвратили худший вариант развития событий», - отметил Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что не важно, чем занимается политик после своей отставки.

«Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна, и какие перемены нас ждут впереди. За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене, и у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо. Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. Казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом. Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха», - добавил Первый Президент Казахстана.