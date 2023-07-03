Назначен глава ДКРЕМ по Карагандинской области

Политика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Кымбат Бейсенов назначен руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ Министерства национальной экономики РК.

Фото: пресс-служба КРЕМ

Кымбат Серикович Бейсенов начал работать в сфере регулирования естественных монополий, а также защиты конкуренции с 2007 года. В разные годы занимал должности от ведущего специалиста до руководителя департамента по Туркестанской области.

С 2020 года по настоящее время был руководителем департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Северо-Казахстанской области.

 

 

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