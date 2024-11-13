Назначен новый аким Степногорска

По согласованию с администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области
Нового главу Степногорска активу города представил первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.
Ельдос Рамазанов поблагодарил бывшего акима Алпысбая Каиржанова и пожелал успехов новому акиму.
Перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.
«На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения», - отметил Ельдос Рамазанов.
Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.
Напомним, что ранее Гайдар Касенов был акимом города Косшы.