Назначен новый аким Степногорска

По согласованию с администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Нового главу Степногорска активу города представил первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Ельдос Рамазанов поблагодарил бывшего акима Алпысбая Каиржанова и пожелал успехов новому акиму.

Перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.

«На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения», - отметил Ельдос Рамазанов.

Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Напомним, что ранее Гайдар Касенов был акимом города Косшы.