меню

Назначен новый аким Косшы

Кадровые назначения
75
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

Представляя активу нового акима города Косшы, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем.



Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры.

Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора и благоустройства и улучшения облика города.

С учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиций и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма. Предстоит активная работа по таким направлениям, как ввод и строительство социальных объектов и развития дорожной сети.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу.

#аким #Косшы

Популярное

Все
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Побег из колонии Бишимбаева опровегли в КУИС
МВД обратилось к казахстанским водителям
Казахстан наращивает экспорт продукции АПК
В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выборах
На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Италии
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаимодействию со СМИ
Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»
Почти 2,5 тыс. рабочих очищают улицы Астаны от снега
Счастливый человек
Две наркогруппировки ликвидировал КНБ
Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Переехавшие за границу казахстанцы перестанут получать лекарства по ОСМС
Мототранспорт сможет бесплатно въезжать на особо охраняемые природные территории
Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости
Педагог российских театральных вузов провел мастер-классы для актеров из Астаны
Алан Курмангалиев стал двукратным призером турнира WTT Youth Contender
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Лекарство от свободы: как эффективно бороться с «вирусом» информационной вседозволенности
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

Читайте также

Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел…
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаим…
В ТОО «Қазақ газеттерi» новые назначения
В Минтруда – новое назначение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]