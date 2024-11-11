Назначен новый аким Косшы

Представляя активу нового акима города Косшы, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем.





Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры.

Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора и благоустройства и улучшения облика города.



С учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиций и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма. Предстоит активная работа по таким направлениям, как ввод и строительство социальных объектов и развития дорожной сети.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу.