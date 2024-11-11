Назначен новый аким Косшы

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
Представляя активу нового акима города Косшы, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем.
Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры.
Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора и благоустройства и улучшения облика города.
С учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиций и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма. Предстоит активная работа по таким направлениям, как ввод и строительство социальных объектов и развития дорожной сети.
В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу.