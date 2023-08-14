Назначен новый заместитель начальника ДП ВКО

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Рифхат Шафихович Тауфиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото пресс-службы ДП ВКО

Нового заместителя начальника личному составу представил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.

Рифхат Тауфиков в правоохранительных органах работает с 2005 года. Уроженец Восточно-Казастанской области. Окончил Высшую школу права «Адилет».

Начинал служебную деятельность госавтоинспектором отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления дорожной полиции ДВД ВКО.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы, заместителем управления административной полиции ДП ВКО.

С 2022 года занимал должность начальника Управления административной полиции области Абай.

В завершение Ерлан Омарбеков дал конкретные поручения вновь назначенному заместителю, а также поставил ряд задач.