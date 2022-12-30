Назначен первый заместитель акима Павлодарской области

Кадровые назначения
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Ранее занимавший эту должность Олег Крук освобожден от должности по собственному заявлению.

Фото пресс-службы акимата Павлодарской области

По согласованию с администрацией президента, распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким региона Асаин Байханов обозначил задачи, которые стоят перед первым заместителем акима Павлодарской области. В первую очередь ему поручено выехать в Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.

Ранее занимавший эту должность Олег Крук освобожден от должности по собственному заявлению.

Хасар Айтпекович 1986 года рождения, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Бакалавр юриспруденции", в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "Транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуз, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области".

С августа 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Павлодара.

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