Назначен первый заместитель начальника Департамента полиции Астаны

Фото пресс-службы МВД РК

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность первого заместителя начальника Департамента полиции города Астаны назначен полковник полиции Даурен Казбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Начальник столичного ДП Марат Тулебаев представил его личному составу.

Даурен Казбеков родился 19 сентября 1982 года в Кокшетау.

Более 20 лет проработал в органах внутренних дел на различных должностях, начиная со среднего начальствующего состава.

С 2017 по 2019 год начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Нур-Султан.

С 2019 по 2022 год – начальник Управления полиции района "Байконыр" Департамента полиции города Нур-Султан.

С 2022 года – первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области.

Со 2 декабря 2022 года – первый заместитель начальника Департамента полиции города Астана.