Назначен пресс-секретарь Министерства обороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана введена новая должность «пресс-секретарь, заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы (по информации и работе со СМИ)», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Обязанности по данной должности исполняет подполковник Руслан Тургумбаевич Жангулин.

Руслан Жангулин родился в 1986 году в Северо-Казахстанской области.

В 2007 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева по специальности «журналистика». В этом же вузе прошел военную подготовку по специальности «боевое применение подразделений, частей и соединений мотострелковых войск на БМП».

Трудовую деятельность начал в Северо-Казахстанском областном филиале Республиканской телерадиокорпорация «Казахстан», где был ведущим (диктором), затем редактором.

В 2009 году поступил на воинскую службу по контракту с назначением на должность офицера (корреспондента-организатора) отдела воспитательной и социально-правовой работы Высшего военного училища внутренних войск, затем Военного института внутренних войск МВД.

С 2016 по 2022 год служил в отделении информационно-издательского отдела редакции газеты «Қалқан» и журнала «Бүркіт».

Последняя должность в системе органов внутренних дел – начальник информационно-издательского отдела – главный редактор газеты «Қалқан» и журнала «Бүркіт».

В Министерстве обороны подполковник Жангулин – с февраля 2022 года. В оборонном ведомстве прошел должности от заместителя начальника медиацентра Минобороны до заместителя начальника департамента воспитательной и идеологической работы (по информации и работе со СМИ).