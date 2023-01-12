Назначен прокурор города Атырау
Политика , Кадровые назначения
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Приказом генерального прокурора Казахстана Руслан Айтимов назначен прокурором города Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа области.
Айтимов Руслан Утегенович родился в 1981 году.
В органах прокуратуры работает с 2004 года. В разные годы занимал должности помощника прокурора Курмангазинского района, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела прокуратуры Атырауской области, заместителя специализированного природоохранного прокурора Атырауской области, помощника прокурора Атырауской области, начальника управления прокуратуры Атырауской области.
С августа 2019 года по настоящее время являлся прокурором Исатайского района Атырауской области.
Классный чин – советник юстиции.