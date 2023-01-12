Назначен прокурор города Атырау

Политика , Кадровые назначения
3

Приказом генерального прокурора Казахстана Руслан Айтимов назначен прокурором города Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Атырауской области

Айтимов Руслан Утегенович родился в 1981 году.

В органах прокуратуры работает с 2004 года. В разные годы занимал должности помощника прокурора Курмангазинского района, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела прокуратуры Атырауской области, заместителя специализированного природоохранного прокурора Атырауской области, помощника прокурора Атырауской области, начальника управления прокуратуры Атырауской области.

С августа 2019 года по настоящее время являлся прокурором Исатайского района Атырауской области.

Классный чин – советник юстиции.

 

 

Популярное

Все
Налоги и закон Парето
Благодатная степь Карима Мынбаева
Жители Алматинской области выступают против строительства птицефабрики рядом с их селом
Пока местные чиновники бодро рапортуют о ликвидации стихийных свалок, контейнеры во дворах Семея неделями утопают в мусоре
Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Восставший из пепла
Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства
Один в поле не воин
Начать с начала
Что год политический нам готовит?
Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
В условиях глобальной неопределенности
Не давите на газ
Будьте здоровы!
В память о «шаянском Шолохове»
Трагедия в высотке
Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен
Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
На кортах Австралии
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане

Читайте также

Политика , Мажилис
Парламент рассмотрит отмену закона о елбасы
Политика , Сенат , Мажилис
Совместное заседание палат Парламента состоится 13 января
Политика , Кадровые назначения
Назначен глава департамента Агентства по делам госслужбы по…
Политика , Мажилис
Всё для этого готово – депутат о роспуске Мажилиса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]