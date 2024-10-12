Назначен врио директора Нацмузея Казахстана

И. о. министра культуры и информации РК Айзада Курманова представила коллективу музея нового руководителя – временно исполняющего обязанности директора Берика Абдыгалиулы, передает Kazpravda.kz

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Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году. Образование высшее: в 1994 году окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «Преподаватель истории и обществознания».

В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

- 2010-2013 гг. аким Улытауского района, аким г. Жезказган, аким г. Аркалык, заместитель акима Карагандинской области;

- 2016 г. главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК Министерства обороны РК;

- 2017-2019 гг. руководитель Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК;

- 2019-2021 гг. аким Улытауского района Карагандинской области;

- 2021-2022 гг. депутат Мажилиса;

- 2022-2024 гг. занимал должность акима области Ұлытау.