Назначен заместитель акима Абайской области

По согласованию с администрацией Президента распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева заместителем акима назначен Нурбол Нурсагатов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает Kazpravda.kz.

Нурсагатов Нурбол Тулегенович с 2004 по 2005 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

с 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астана;

с 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астана;

в 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы и управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султан.