Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК

По согласованию с Аппаратом Президента приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан полковник Жуматаев Абзал Габдуллаевич назначен заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией МВД по технике и вооружению

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Вновь назначенного офицера руководящему составу Главного командования на прошедшем Военном совете Национальной гвардии РК представил министр внутренних дел генерал-лейтенант Ержан Саденов.

За время своей службы с 1997 года полковник Абзал Жуматаев зарекомендовал себя как опытный офицер, занимая различные руководящие должности в системе органов внутренних дел.