Назначены главы департаментов госдоходов в двух областях Казахстана

Руководителями департаментов государственных доходов по Акмолинской и Улытауской областям назначены Дулат Нурмолдин и Галымжан Орынов соответственно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Дулат Нурмолдин родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области.

По образованию инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист.

Трудовую деятельность начал с инспектора в налоговой сфере в 1992 году.

В период с 1999 по 2008 год занимал различные должности в налоговых органах по Северо-Казахстанской области.

С 2008 по 2010 год являлся начальником Налогового департамента по Южно-Казахстанской области.

В 2010-2014 годах руководил Налоговым департаментом по Акмолинской области.

В 2014-2015 годы трудился заместителем акима Акмолинской области.

В 2015-2019 годы был секретарем маслихата Акмолинской области.

С мая 2019 года занимал должность руководителя Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Галымжан Орынов родился в 1975 году в Туркестанской области области.

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором и до 2018 года занимал различные должности в Налоговом комитете по Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 год – руководитель управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С мая 2019 года был руководителем Департамента государственных доходов по Кызылординской области.