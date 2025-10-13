Акорда сообщила о назначении послов Казахстана в ряде стран, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения. Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике Ахметов Ануарбек Серикович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Тунис по совместительству.