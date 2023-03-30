Назван самый дорогой футболист мира

Трансферная стоимость 24-летнего форварда ПСЖ составляет 180 миллионов евро.
Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Так, трансферная стоимость 24-летнего форварда составляет 180 миллионов евро.
Второе место в этом списке занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с ценником 170 миллионов евро.
Замыкают тройку Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, Бразилия) и Джум Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Англия) - оба по 120 миллионов евро.
10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 180 миллионов евро;
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия) - 170 млн;
3-4. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия) - 120 млн;
3-4. Джуд Беллингем ("Боруссия", Англия) - 120 млн;
5-6. Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия) - 110 млн;
5-6. Джамал Мусиала ("Бавария", Англия) - 110 млн;
7-9. Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай) - 100 млн;
7-9. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия) - 100 млн;
7-9. Педри ("Барселона", Испания) - 100 млн;
10. Гави ("Барселона", Испания) - 90 млн.