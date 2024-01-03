Названы самые популярные фейки 2023 года

Минувший год был богат на различные фейки. Какие только конспирологические теории не обсуждали казахстанцы. Stopfake.kz решил подвести итоги и рассказать о самых распространенных из них, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новая пандемия

В мае 2023 года ВОЗ официально объявила о завершении пандемии COVID-19. Прошло совсем немного времени, и стали появляться фейки о новом вирусе. Очередную необычайно мощную эпидемию пророчили перед началом учебного года. Мол, снова все школы закроют и детей переведут на дистанционку. Когда этого не случилось, конспирологи пошли дальше. Появилась новость, что в октябре 2024 года мир охватит «болезнь Х». На самом деле это не реальное заболевание, а лишь теоретические предположения. Так ВОЗ назвала необнаруженную инфекцию, которая в будущем может привести к новой эпидемии. Чтобы этого не случилось, ученые исследуют известные на сегодня вирусы. В ноябре в Сети распространилось сообщение о новой инфекции под названием СПАРС (SPARS). Даже указывалось время ее появления – с 2025 по 2028 год.

Создатели ложной информации на эту тему пугали многомиллионными смертями детей и взрослых, обвиняли в подготовке к пандемии Белый дом, ВОЗ, Всемирный банк и Центр охраны здоровья Джона Хопкинса. Информация оказалась ложной. За основу была взята методичка для медиков, которую выпустил институт Джона Хопкинса. Специалисты придумали вирус СПАРС, чтобы отрабатывать навыки персонала больниц при возникновении риска новой пандемии.

Концепция 15-минутных городов

Фейк о 15-минутных городах начал активно распространяться в Сети в начале года. Его создатели утверждали, что большие города поделят на секторы, которые обнесут забором, а по периметру выставят блокпосты. Передвижение между секторами будет запрещено, а внутри них власти не разрешат пользоваться автомобилями. В действительности концепция 15-минутного города существует. Только создана она не для ограничения людей, а для их комфорта. Ее автором был профессор Карлос Морено. О своей идее он заявил в 2016 году. По задумке Морено, в таких городах для людей будет все в шаговой доступности: работа, дом, магазины, учреждения образования и медицины, развлечения. Необходимость в машинах отпадет, потому что внутри города можно будет передвигаться на велосипеде или ходить пешком. Из-за этого жизнь людей станет спокойнее, не будет пробок и суеты. Никаких ограничений на въезд и выезд из 15-минутного города не предполагалось. Все это уже выдумки конспирологов.

Чипирование

О том, что людям вживляют чипы, слухи ходили с начала пандемии COVID-19. Но в этом году люди с богатой фантазией отличались особой изобретательностью. Наряду со старыми фейками, в которых следящие за людьми устройства «добавляли» в вакцины, появилась информация, что чипирование осуществляется с помощью изотопного начертания. Якобы какие-то инновационные татуировки будут способствовать подключению людей к единому компьютеру. Причем тату эти особенные – с квантовой точкой. Доходчиво объяснить, как это будет происходить в реальном времени, сторонники этой теории не смогли.

Так как в мире все больше говорят о цифровых валютах, конспирологи начали стращать пользователей Интернета другой историей. Будто бы людям станут вводить маленький подкожный имплант размером с рисовое зернышко. Без него доступа к электронным деньгам не будет, а потому человечеству грозит голод и нищета. Фактчекеры в разных странах доказали, что цифровые деньги будут доступны без всякого микрочипа.

Насекомые в еде и сладостях

Одним из толчков к появлению фейков о насекомых в продуктах стала принятая в странах Евросоюза новая норма. Муку из специально обработанных сверчков разрешили добавлять в макаронные изделия, пиццу, некоторые полуфабрикаты, соусы и прочее. На продукт, содержащий такую муку, наносится специальная маркировка. Он безопасен для организма и богат белками. Конспирологи же заявили, что сверчков теперь будут тайно добавлять во все изделия пищевой промышленности. Это не соответствует действительности, поскольку за производством строго следит Европейское управление по безопасности пищевых продуктов.

Также начал распространяться слух, что насекомых добавляют в сладости. Будто бы если в составе пищевого продукта есть шеллак и кармин, это значит, что там присутствуют насекомые. Кармин действительно получают из жучков. Чтобы сделать краситель, карминовую кислоту пропускают через несколько фильтров. Шеллак производят червецы из семейства Kerriidae. Но оба этих пищевых ингредиента проходят несколько ступеней обработки, после чего в продуктах никаких следов насекомых не остается.

Искусственные яйца

О поддельных яйцах впервые заговорили еще в 2013 году. Но потом фейки об одном из самых питательных продуктов сошли на нет. Этот год вновь стал плодотворным для лживых новостей о фальшивых яйцах. «Специалисты» уверенно заявляли, что наросты и шероховатости на скорлупе могут быть только у ненатурального продукта.

В действительности неровности на яйце – это всего лишь отложения кальция. Волноваться нет повода. На вкус и качество это никак не влияет. Слишком водянистый белок и бесформенный желток тоже норма. Если бы искусственные яйца и начали производить, то стоили бы они точно намного дороже настоящих.