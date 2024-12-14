Названы соперники Казахстана в отборе на ЧМ по футболу-2026

Наша сборная попала в одну группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном, передает Kazpravda.kz

Фото: Gettyimages/Ryan Pierse

Прошла жеребьевка европейской квалификации к ЧМ-2026. 54 сборные распределены по 12 группам и в следующем году начнут борьбу за поездку в Северную Америку, сообщает Sports.ru.

Сборная Казахстана попала в группу «J» вместе с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Пока полностью известен состав только четырех групп, остальные соперники определятся по итогам четвертьфиналов Лиги наций, которые пройдут 20/23 марта 2025 года. Там очень живые вывески: Франция сыграет с Хорватией, Италия – с Германией, Дания – с Португалией, Нидерланды – с Испанией.