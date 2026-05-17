PGL Astana 2026: международный турнир за два дня посетили почти 16 тысяч зрителей

Столица

Атмосфера на арене стала еще более эмоциональной

Фото: акимат Астаны

В столичной Barys Arena завершился второй игровой день международного турнира PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Полуфинальный день собрал около 9 тысяч зрителей на арене в Астане. Суммарная же аудитория онлайн-трансляций достигала почти 500 тысяч зрителей, что подтверждает высокий международный интерес к турниру и укрепляет статус столицы как одной из ключевых площадок мирового киберспорта.

16 мая зрители стали свидетелями полуфинальных матчей турнира, по итогам которых определились участники гранд-финала. В первом полуфинале европейский коллектив Team Spirit обыграл немецкую команду MOUZ.

Во втором матче игрового дня Team Falcons встретились с командой MAGIC, за которую выступал казахстанский игрок Moon. Несмотря на активную поддержку местной публики, Falcons сумели одержать победу и выйти в финал турнира, где встретятся с Team Spirit.

По словам болельщиков, атмосфера на арене во второй игровой день стала еще более эмоциональной – трибуны активно поддерживали команды на протяжении всех матчей.

«Впервые приехал в Астану на PGL и был впечатлен атмосферой турнира. Арена современная, болельщики очень активно поддерживают команды. Видно, что киберспорт здесь развивается на высоком уровне»,  поделился мнением один из иностранных гостей.

Турнир продолжится 17 мая. В заключительный день соревнований зрителей ожидает решающий матч, по итогам которого определится победитель международного турнира.

#Астана #турнир #акимат #PGL Astana 2026

