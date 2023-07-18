Играющим с судьбами людей застройщикам пригрозил судом Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями ряда жилых комплексов, строительство которых затягивается, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на страницу главы города в Instagram .

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek/

Это ЖК «Казанат-2», «София», «Оазис», «Arai apartments». Помимо отставания от графика, по словам Касымбека, имеются проблемы с документами, финансированием и другие. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности.

«Призываю застройщиков не играть с судьбами людей! В случае, если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам», – пригрозил градоначальник.



Аналогичные проблемы есть в ЖК «Сапсан», «Diana», «R-club», «R-club Deluxe», «Аскер 1 и 2», «Актау сити», добавил Касымбек, заверив, что ход строительства проблемных домов будет контролироваться совместно с правоохранительными органами.

Напомним, 11 июля 2023 года на совещании по вопросам развития столицы президент страны Касым-Жомарт Токаев потребовал от акимата Астаны не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков. Глава государства резко высказался о компаниях, которые незаконно собирают средства дольщиков, и призвал акимат совместно с правоохранительными органами пресекать эту тенденцию на корню.