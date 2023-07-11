"Крайне тревожная тенденция" – Токаев высказался о застройщиках-мошенниках в Астане

Выступая на совещании по вопросам развития столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался относительно дисбаланса развития центра и окраин Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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По словам главы государства, необходимо упорядочить строительство жилья в столице. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего, считает президент.

«В отрасли накопилось множество проблем. Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан.

Из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы», – обратил внимание Токаев.

Кроме того, продолжил он, наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов.

«Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Всё это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям.

Подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок. В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли.

Сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев», – поручил президент.

Остановился он и на проблеме ветхих и аварийных домов в городе, которые нужно сносить, а на их месте воздвигать новые.

«Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет.

Считаю необходимым задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы.

Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны.

Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия», – акцентировал президент.

Он указал на необходимость нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны.

«Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо «выравнивать» ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества», – подытожил глава государства.