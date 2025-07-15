Фото: Kazpravda.kz/ Юрий Беккер

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве отметил планы масштабного развития Алматинского горного кластера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект охватывает несколько направлений: расширение действующих курортов и новых туристических зон.

«Алматинские горы – это наше большое богатство и достояние. Таких красивых гор, такого снега для катания – считанные места в мире. Не использовать этот потенциал – просто непозволительная роскошь. Поэтому мы будем развивать Алматинский горный кластер. Сейчас у нас такого высокого уровня инфраструктура только на Шымбулаке, который ограничен по длине трасс, то есть ограничена возможность для приема туристов. Мы уже приняли большую программу, проект по расширению Алматинского кластера. Он будет начинаться со стороны Талгара – это Ой-Карагай, Бутаковка, Пионерское ущелье, Кимасар, дальше свое развитие получит Шымбулак, и в сторону Каскелена», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Планируется строительство современной горнолыжной и туристической инфраструктуры, включая пешеходные тропы, канатные дороги и сервисные объекты.

Глава правительства отметил, что строительство современной горнолыжной инфраструктуры в урочище Кок-Жайлау начнется уже в этом году. Проект будет реализован открыто и прозрачно. Особое внимание будет уделено высоким стандартам экологической безопасности.

Ранее Глава государства поручил Правительству навести порядок на озере Алаколь и в других туристических объектах в стране.

Позже Премьер-министр провел совещание о ходе исполнения поручений Президента в туристической сфере республики.