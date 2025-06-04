Не касаясь земли
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День государственных символов – праздник, говоря о котором, сложно выдержать баланс между официальными трактовками, высокопарными выражениями и искренним отношением к предмету. Однако, обратившись к международному протоколу применения государственной символики, мне все же, думаю, удалось найти удачную аллегорию. Этот набор правил и предписаний для демонстрации флагов внутри страны, включая национальные, субнациональные и иностранные, дает четкие указания по правильному их размещению, учитывая все нюансы международного законодательства.