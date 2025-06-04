Не умаляя значение всех аспектов данного свода, мне наиболее значимым и метафоричным показался этот: государственный флаг ни при каких обстоятельствах не должен касаться земли.

В отношении к стягу небесного цвета с парящим на фоне солнца золотым беркутом это замечание обретает второе символичное значение – ведь Государственный флаг Казахстана и олицетворяет собой бескрайнее небо. А небо – чистое, мирное, яркое – должно оставаться над нами всегда. Геральдика здесь встретилась с сакральными смыслами, заложенными в образ важнейшего атрибута.

Символично, что Государственный флаг Казахстана за более чем 30-летнюю историю Независимос­ти страны покорил немало высот – причем и в буквальном смысле. Так, наш небесно-голубой стяг водружался на пике Абая Заилийского Алатау, в Антарктиде, побывал на высочайших вершинах Южной и Северной Америк – Охос-дель-Саладо и пике Мак-Кинли. В 2015 году во время полета космонавта Айдына Аимбетова Государственный флаг РК более 150 раз облетел планету Земля.

Но вернемся все же к делам земным. Использование государственных символов простыми гражданами четко регулируется внутренним законодательством. Между тем, пожалуй, нет более популярного, простого и четкого инструмента выразить свою причастность к судьбе страны, ее истории и достижениям, как облачиться в одежду с государственной символикой. Мы невольно испытываем чувство гордости, находя глазами в окружающем экстерьере знакомое изображение главных атрибутов суверенитета. Но споры о том, в каких ситуациях уместно их размещать, а в каких нет, не утихают в общественном поле.

Международная практика знает разные примеры. Так, в Норвегии запрещено пользоваться изображением герба в рекламных и коммерческих объявлениях. В Швеции существует штраф за использование государственных атрибутов в коммерческих компаниях и на мероприятиях без соответствующего разрешения. В Китае тоже нельзя использовать герб и флаг государства в качестве рекламных средств или товарных знаков.

Однако во многих других государствах отнюдь не запрещают и даже поощряют практику, когда государственная символика служит частным компаниям в коммерческих целях. К примеру, в США, Великобритании или Японии хотя и существуют определенные ограничения, использование флага, например, на одежде, сувенирах и других товарах довольно распространено и не вызывает негативной реакции.

Сам флаг тоже может свободно вывешиваться гражданами многих стран, тем не менее он всегда защищен от надругательств. В Израиле за осквернение госсимволов нарушителю грозит тюремный срок до трех лет и штраф 60 тыс. шекелей. В Испании за то же самое могут лишить свободы на 4 года.

Применение флага, герба и гимна в повседневной жизни действительно требует тонкой внутренней интуиции и уместности. Подсказать правильное решение в этом вопросе может лишь искренняя любовь к Родине.