Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре

В мире, Происшествия
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Айман Аманжолова
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В стране идет принудительная эвакуация, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: EDH

«В результате дождей в стране погибли 11 человек, трое из них несовершеннолетние», — сообщило издание El Salvador со ссылкой на службу гражданской защиты.

Уточняется, что cильные осадки, которые начались в четверг, стали причиной более 40 оползней, были повалены сотни деревьев, некоторые из которых и стали причиной гибели людей.

Министр внутренних дел Хуан Карлос Бидегейн сообщил, что в Сальвадоре было эвакуировано 882 человека. По его словам, открыто 117 приютов, которые имеют возможность принять свыше 6 тыс. человек.

В издании добавили, что власти Сальвадора проводят постоянный мониторинг обстановки в уязвимых районах и призывают жителей опасных зон следовать инструкциям по эвакуации, которая является обязательной.

#гибель #жертвы #наводнение #эвакуация #Сальвадор

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