Не менее 311 человек стали жертвами наводнений в Афганистане

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В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 2 тысяч домов было разрушено. Ранее МОМ сообщала, что в результате наводнения погибли по меньшей мере 300 человек.

Продолжаются поисково-спасательные работы на северо-востоке страны.

10 мая служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии сообщила, что в стране из-за природных катаклизмов были вынуждены покинуть свои дома более 325 тыс. человек. Число жертв наводнений выросло до 107 человек, еще 134 пропали без вести.