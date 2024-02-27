Не оставить бы сугробы

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Сергей Горбунов, Павлодарская область

Исполнительная власть региона определила коммунальным службам и ЧС сжатые сроки для предотвращения локальных паводковых ситуаций.

фото из архива "КП"

Согласно данным специалистов регионального филиа­ла «Казгидромета», количество выпавших осадков по области на 50% выше, чем за прошлый год. В частности, в Актогайском и Щербактинском районах высота снега достигла двух метров. Влагозапас превышает норму на 40,6%. Глубина промерзания почвы составила 157 см, что повлияет на впитывание талых вод и увеличивает риск подтоплений.

Кроме промерзания грунта на скорость впитывания влияет и температура воздуха. Синоптики предсказывают, что с середины марта в регионе днем установится постоянная плюсовая температура, что повлечет интенсивное таяние снега и появление паводковых вод. Уже сейчас департамент по чрезвычайным ситуациям и местные исполнительные органы взяли под контроль 43 населенных пункта. Все они расположены в низинах, поэтому угроза весенних паводков выше.

В акимате области прошло специальное совещание по вывозу снега из всех сел региона и готовности служб ЧС к противостоянию вызовам природы. А они, похоже, не исключены, так как выявились факты, что в большинстве районов области, особенно в отдаленных селах, уборка и вывоз снега проводятся не на должном уровне. Поэтому аким области Асаин Байханов дал всем, кто контролирует и осуществляет вывоз снега, двухнедельный срок на то, чтобы выправить отставание. Особенно в паводкоопасных местах.

Что касается ДЧС, то, по словам руководства этого ведомства, с целью оперативного реагирования на ликвидацию ЧС при ухудшении паводковой ситуации подготовлены силы и средства: 1 702 человека, 616 единиц техники, 42 плавсредства и 198 мотопомп. С начала зимнего периода из населенных пунктов области вывезено более 636 тыс. куб. м снега, до 10 марта планируется открыть 1 475 водопропускных труб.

На случай ухудшения обстановки созданы запасы мешкотары – 26 тыс. штук, а также 37 тыс. тонн инерт­ного материала, 120 тонн ГСМ, заключены 83 договора намерения на питание и шесть – на взрывные работы. Подготовлены 43 пункта эвакуации населения. Для обеспечения эвакуируемого населения имеется 525 кроватей, 500 постельных принадлежностей.

Так что время пошло, и кто успеет быстрее – весна и паводок или акиматы и ДЧС – выяснится уже скоро.

#подготовка #паводок #ДЧС #Павлодарская область

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