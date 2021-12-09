Не по порядку

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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

О многочисленных нарушениях рассказали в прокуратуре области – только за нынешний год установлено порядка 30 фактов неправомерного снятия с очередности граждан, нуждающихся в жилье, куда входят неполные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Уполномоченные органы не должным образом ведут работу по инвентаризации списков очередников, на очереди стоят лица, имеющие жилье на праве собственности, уже не проживающие в том или ином населенном пункте. Также установлены многочисленные факты регист­рации прав собственности на приватизированное жилье без фактической оплаты остаточной стоимости, – говорит начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области Асхат Кокумбаев.

Кроме того, надзорным органом выявлены множественные нарушения прав детей в специальных учебных заведениях региона. По словам Асхата Кокумбаева, в этом году прокуроры провели проверки в 18 интернатах и специальных учебных заведениях, где обучает­ся свыше 3 тыс. детей.

– Выявлены факты неправомерного взимания платы за школьное питание со 112 учеников, 71 ребенок с ограниченными возможностями не обеспечен положенным обмундированием. Также имеются факты приема преподавателей на работу без справок из нар­кологического и психологичес­кого диспансеров, осуществления деятельности в сфере дошкольного воспитания без соответствующей лицензии, нарушения санитарных и противопожарных норм, – перечис­лил спикер.

Как пояснили в прокуратуре, по всем выявленным нарушениям были вынесены акты прокурорского надзора в местные исполнительные и контролирующие органы для привлечения нарушителей к административной ответственности. А вот признаков уголовных преступлений проверяющие не выявили, даже там, где ситуация касалась питания детей. В результате в административном и дисциплинарном порядке наказали почти полсотни долж­ностных лиц.

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