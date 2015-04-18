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Не покорители земли, а ее дети
Кайнар ТАУКОВ
В ходе встречи Абельгази Кусаинов ознакомил атыраусцев с основными направлениями своей предвыборной программы, касающимися вопросов экологии.

– Промышленная мировая революция ХIХ–XX веков породила неблагоприятные экологические условия. Если человечество ХХI века продолжит этот путь, то окажется на пороге техногенной катастрофы. Человек, созданный природой, как и другие живые существа, был естественной составляющей своей экосистемы, вписывался в ее кругообороты и жил по ее законам, – проинформировал А. Кусаинов.

Ситуация стала стремительно меняться с началом промышленной революции. Главными причинами этих изменений стали добыча и использование углеводородного топлива: угля, нефти, сланцев, газа. А затем – добыча в огромных количествах металлов и других полезных ископаемых.

Начиная со второй половины ХХ века, процесс угнетения природы неконтролируемой деятельностью и эгоизмом человека особенно ускорился. Ежегодно с лица земли исчезает 11 млн. гектаров тропических лесов – это в 10 раз превышает масштабы лесовосстановления, сообщил кандидат.

В свою очередь плохая экологическая обстановка негативно влияет на здоровье самого человека. Нетрудно понять, почему за миллионы лет его организм приспособился к вполне определенным условиям обитания и полноценно существовать в среде, созданной из собственных отбросов, не может.

Количество мегаполисов, в которых превышены допустимые показатели загрязнения, по данным ВОЗ, составляет 50% от общего числа. Средний житель мегаполиса вдыхает в год 48 кг различных канцерогенов и живет на 4 года меньше, чем сельчанин.

Любая современная человеческая деятельность – промышленная, сельскохозяйственная, рекреационная – влияет на природу и приводит к ее изменениям. Но отказаться от этих изменений не позволяет современная жизнедеятельность человека.

– Приведу простой пример: средний легковой автомобиль выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит сам. В выбросах автотранспорта содержится 280 наименований вредных веществ, только в Европе 225 тысяч человек ежегодно умирают от заболеваний, связанных с вы­хлопными газами, в развивающихся странах этот показатель в два раза выше, – отметил А. Кусаинов.

Соответственно, считает кандидат, необходимо создать и внедрить в производство экологичные технологии, которые в наименьшей степени влияют на окружающую среду. Таковы принципы рациональной промышленной экологии. Люди должны понимать, что только богатство природы, разнообразие живых видов обеспечивают жизнь и будущее самого человека. Природа без человека жила миллиарды лет и теперь сможет жить без него, но человек вне полноценной биосферы существовать не может.

Между тем человек вполне способен принять на себя функции управления экологическим развитием планеты. Поэтому сегодня необходимо понимать и воспринимать экологию как науку о собственном доме.

– Основная цель моей предвыборной платформы – рассмотреть задачи перехода к экологически безопасному развитию в контексте человеческого развития, с учетом экологических аспектов и вопросов промышленной безопасности.

– Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования Человека на Земле. Еще великие философы античности учили тому, что повелевать природой можно, только повинуясь ее законам. Нужно помнить, что мы не покорители земли, а ее дети, – резюмировал Абельгази Кусаинов.

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